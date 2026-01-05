ЕС не признает легитимности Мадуро, но призывает США "к сдержанности": совместное заявление

Европейский Союз подтвердил, что не признает Николаса Мадуро легитимно избранным президентом Венесуэлы. В то же время в Брюсселе призвали все стороны, в частности Соединенные Штаты, к спокойствию и недопущению эскалации.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое 4 января обнародовала высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас на странице в Х (бывший Twitter). По ее словам, документ поддержали 26 стран-участниц ЕС.

В тексте заявления ЕС призвал все стороны сохранять спокойствие, чтобы избежать обострения и создать условия для мирного урегулирования кризиса в Венесуэле. В заявлении подчеркивается, что при любых условиях нужно соблюдать нормы международного права и Устава ООН.

Члены Совета Безопасности ООН имеют особую ответственность за соблюдение этих принципов, которые являются основой международной безопасности. Кроме того, страны-члены Союза в очередной раз подтвердили, что не признают легитимность Николаса Мадуро.

"Европейский Союз неоднократно заявлял, что Николас Мадуро не имеет легитимности демократически избранного президента, и выступает за мирный переход к демократии в Венесуэле под руководством самих венесуэльцев с уважением к суверенитету страны", – говорится в тексте.

Страны выступают за мирный переход к демократии в Венесуэле, который должен состояться под руководством самих венесуэльцев. Кроме того, призвали к "безусловному освобождению" политических заключенных, которых удерживают на территории Венесуэлы.

"Уважение к воле венесуэльского народа остается единственным путем для Венесуэлы к восстановлению демократии и преодолению нынешнего кризиса", – говорится в документе.

Также в заявлении говорится о совместном приоритете борьбы с транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют угрозу безопасности в мире. В то же время ЕС подчеркивает, что эти проблемы нужно решать через долговременное сотрудничество, соблюдая международное право, территориальную целостность и суверенитет.

Евросоюз сообщил, что поддерживает постоянный контакт с США, а также с региональными и международными партнерами, чтобы способствовать диалогу между всеми сторонами.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. Он отметил глубокую неопределенность для венесуэльского народа и потенциальные угрозы для международной стабильности и безопасности.

Также после операции США в Венесуэле ряд мировых лидеров отреагировали на задержание президента страны Николаса Мадуро. Государства отмечают соблюдение международного права и поддержку демократического перехода власти.

