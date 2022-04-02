ЕС может упростить грузовой транзит из Украины уже в ближайшее время, – министр инфраструктуры

Европейский Союз подтвердил намерения о возможности старта процесса либерализации грузового транзита из Украины в страны-члены ЕС.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков после переговоров с главой Генерального директората по транспорту Еврокомиссии Генриком Гололеем.

По словам Кубракова, после принятия соответствующего решения, Украина получит возможность беспрепятственно доставлять экспортную продукцию на западные рынки.

"Как и в случае с соглашением о Совместном авиационном пространстве Украины с ЕС, его будут ратифицировать все государства-члены. Мы понимаем, что для европейцев это будет значительным шагом нам навстречу", – подчеркнул он.

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Также во время разговора с Гололеем украинская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость усиления санкций против россии и белорусии, поскольку существующих ограничений недостаточно.

"ЕС должен, наконец, выполнить собственное моральное обязательство и закрыть доступ к портам и автомобильной сети для россиян и их приспешников. И мы видим, что все больше западных стран это понимают", – заявил Кубраков.

Кроме того, глава Мининфраструктуры сообщил, что сейчас ведутся работы по поддержке украинской логистической системы, в частности, железной дороги и Дунайских портов. В этой связи правительство Украины приняло решение о дополнительном покрытии рисков страховым компаниям.

"В связи с военной агрессией сейчас полноценно работают лишь некоторые украинские морские порты. Их роль в новых условиях приобретает приоритетное значение. Поэтому принято решение о предусмотренном возмещения для фрахтователей, операторов, владельцев морских судов и судов внутреннего плавания, которые ходят под флагом Украины и под флагами иностранных государств", – рассказал он.

Подобная система возмещения работает также для владельцев и операторов подвижного состава, допущенного к обороту по железным дорогам пути европейского стандарта, если подвижной состав находится на территории Украины.

Все эти меры позволяют запустить процесс перенаправления грузопотоков на основные экспортные рынки по новым логистическим маршрутам, пояснил Кубраков.