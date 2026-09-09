ЕС и Канада хотят сформировать новый альянс, чтобы противостоять давлению со стороны США и Китая – Bloomberg

Европейский Союз и Канада работают над новым всеобъемлющим партнерством, которое будет охватывать торговлю, безопасность, оборону, цепочки поставок и критически важные ресурсы. Таким образом Брюссель и Оттава стремятся укрепить сотрудничество и сформировать новый альянс, который поможет им противостоять экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

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Об этом сообщает Bloomberg. Ожидается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о соответствующих планах во время своего выступления о положении дел в ЕС в Страсбурге 16 сентября, а премьер-министр Канады Марк Карни посетит мероприятие и на следующий день выступит перед европейскими законодателями.

ЕС и Канада хотят сблизиться

Правительство Карни сделало углубление партнерства с ЕС одним из своих приоритетов. По словам канадского чиновника, Оттава рассматривает практически все варианты сотрудничества, кроме полноценного членства Канады в Евросоюзе.

Особое внимание стороны уделяют так называемым стратегическим возможностям. Речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере обороны, освоения космоса и научных исследований.

Кроме того, новое партнерство может охватить торговлю, безопасность, цепочки поставок и критически важные сырьевые материалы. Стороны также обсуждают возможность углубления взаимодействия в рамках Транстихоокеанского партнерства, участницей которого является Канада.

На фоне конфликтов с США

Стремление ЕС и Канады к сближению происходит на фоне торговых споров с США. Вашингтон и Оттава в последнее время обменивались взаимными пошлинами, в то время как президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал торговую политику Евросоюза.

Отдельным фактором остается заинтересованность Трампа в присоединении Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании. На этом фоне Брюссель и Оттава стремятся наладить более тесные связи в сферах, имеющих стратегическое значение.

Канада уже стала первой страной за пределами ЕС, присоединившейся к оборонному фонду Евросоюза объемом 150 млрд евро.

Карни призвал к созданию новых альянсов

Ранее Карни выступил с речью на Всемирном экономическом форуме, где заявил о фактической смерти международного порядка, основанного на правилах. Он призвал так называемые средние государства создавать новую глобальную архитектуру и объединяться для противодействия давлению со стороны великих держав.

ЕС и Канада уже имеют торговое соглашение и партнерство в сфере безопасности и обороны. В то же время стороны изучают возможности для дальнейшего углубления отношений в рамках действующего законодательства. Официально закрепить новые договоренности стороны могут в ходе совместного саммита, которыйпланируется провести в Канаде в октябре 2026 года.

Напомним, отношения между США и Канадой обострились из-за торговой войны. Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на часть канадских товаров, а премьер-министр Марк Карни заявил о готовности Оттавы ответить на действия США.

Как писал OBOZ.UA, на фоне торговой войны с США в Канаде рассматривали возможность прекратить поставки электроэнергии американским потребителям. Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявлял о готовности возглавить такой шаг в случае дальнейшей эскалации торгового противостояния.

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