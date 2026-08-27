"Я бы прекратил продажу электроэнергии": в Канаде пригрозили блэкаутом миллиону американцев из-за торговых пошлин

В Канаде рассматривают возможность прекратить продажу электроэнергии в Соединенные Штаты Америки в ответ на торговые меры США. К такому шагу может прибегнуть провинция Онтарио, которая обеспечивает электроэнергией полтора миллиона американских домохозяйств.

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Об этом заявил премьер-министр Онтарио Даг Форд, передает "Укринформ". Он отметил, что на такой радикальный шаг можно пойти в случае эскалации торговой войны со стороны США.

"Я бы прекратил продажу электроэнергии в США. Мы должны рассматривать любые меры, однако в одиночку я этого сделать не могу. Онтарио – не единственная провинция, поставляющая электроэнергию в США. Необходим командный подход, однако я готов его возглавить", – сказал Форд.

Он подчеркнул, что в этом вопросе все провинции должны действовать сообща.

Энергетические системы северных штатов США интегрированы с канадскими сетями. Таким образом, переток электроэнергии между странами осуществляется постоянно. Онтарио продает произведенную на своей территории электроэнергию около 1,5 млн потребителям в США.

Торговая война между Канадой и США

Соединенные Штаты и Канада еще глубже погрузились в полномасштабную торговую войну. Противостояние сопровождается гневными взаимными обвинениями и введением новых пошлин. Высокие пошлины уже в ближайшее время приведут к существенному повышению цен на товары в обеих странах.

Вечером 21 августа дипломатические усилия потерпели крах, и каждая из сторон обвинила другого участника в провале переговоров. Результатом стало решение США ввести 50-процентные импортные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов.

Введенные США пошлины затронут примерно 5% от всего объема канадского экспорта в США. Согласно документам, опубликованным Белым домом, к товарам, подлежащим обложению пошлинами, относятся мед, семена и сельскохозяйственная продукция, а также некоторые виды косметики, парфюмерии, одежды, ювелирных изделий, мебели, фотоаппаратов, тканей и многое другое.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава ответит целенаправленными тарифными мерами, и назначил 8 сентября датой начала соответствующих мер. Прибегнув к военной терминологии, Карни заявил, что его страна "подверглась прямому нападению", и обвинил Вашингтон в "использовании экономического оружия".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио, которое является одним из Великих озер Северной Америки и расположено на границе США и Канады. По его мнению, водоем следует назвать "озером Америка".

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