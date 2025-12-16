Украинцам хотят компенсировать убытки замороженными средствами РФ: что известно о новосозданной комиссии

В Гааге создали международную комиссию, которая будет рассматривать более 80 тысяч заявлений и определять размер компенсаций Украине за ущерб от войны РФ. Общий ущерб уже оценивается более чем в 524 млрд долларов, а ключевым источником выплат могут стать замороженные российские активы в Европейском Союзе (ЕС).

Об этом пишет Reuters. Запуск комиссии состоялся при участии лидеров европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского.

Новая комиссия станет ключевым элементом международного механизма компенсации для Украины. Ее задача – рассматривать, оценивать и принимать решения по заявлениям, поданным в Реестр убытков для Украины, который Совет Европы создал еще в 2023 году. Речь идет о претензиях относительно ущерба, потерь или травм, вызванных действиями России во время и после полномасштабного вторжения.

По состоянию на сейчас в Реестр уже подано более 86 тысяч заявлений от физических лиц, компаний, организаций и государственных органов Украины. Комиссия будет работать индивидуально с каждым делом, определяя обоснованный размер компенсации в зависимости от категории ущерба, начиная от разрушенного жилья и бизнеса до серьезных нарушений международного права.

"Каждое российское военное преступление должно иметь последствия для тех, кто его совершил. Именно здесь начинается настоящий путь к миру", – заявил Зеленский. Создание комиссии не означает мгновенных выплат пострадавшим. Механизм финансирования компенсаций еще окончательно не утвержден.

В то же время в Европе открыто обсуждают вариант использования замороженных российских активов, находящихся под санкциями ЕС, а также возможные дополнительные взносы государств-участников. Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил подчеркнул, что комиссия фиксирует и подтверждает претензии, но сама по себе не гарантирует немедленных выплат. По его словам, конечная цель – заставить Россию заплатить за нанесенный ущерб, а не просто создать юридический архив потерь.

В Кремле традиционно отрицают обвинения в военных преступлениях и называют идею использования замороженных активов незаконной. Российские власти уже заявляли, что будут считать такие шаги "экспроприацией" и угрожали ответными действиями.

Отдельную сложность для будущих компенсаций могут создать политические договоренности. В частности, обсуждается риск включения амнистии за военные преступления в потенциальное мирное соглашение – идея, которая ранее звучала в контексте инициатив администрации президента США Дональда Трампа.

По оценке Всемирного банка, общие убытки Украины от войны уже превышают 524 миллиарда долларов. Именно в такую сумму оценивают потребности на восстановление страны в течение следующего десятилетия, это почти втрое больше объема украинской экономики в 2024 году.

В то же время эти расчеты охватывают период только до декабря 2024 года и не учитывают разрушений, нанесенных в 2025-м, когда Россия усилила ракетные и дроновые атаки по энергетике, транспорту и гражданской инфраструктуре. Конвенцию Совета Европы о создании комиссии разработали более 50 государств и ЕС. Она вступит в силу после ратификации не менее 25 странами при условии достаточного финансирования работы органа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, против предоставления Украине "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов выступили семь стран Европейского Союза (ЕС) – Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия. Они отказываются поддержать заем, настаивая на поиске альтернативных механизмов финансирования.

