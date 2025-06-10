ЕС должен усилить давление на банки и энергетику России - ОП

Офис президента Украины заявил о критической важности включения санкций против российского банковского и энергетического секторов в 18-й санкционный пакет, который сейчас готовит Европейский Союз. Эти меры имеют целью существенно ограничить способность РФ финансировать войну против Украины и уменьшить ее экономические ресурсы, которые напрямую способствуют ведению агрессивной политики.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-разговора с советниками лидеров государств Северной Европы, Балтии, президентов Европейского совета и Еврокомиссии, а также Высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

При обсуждении стороны сосредоточились на дальнейшей поддержке Украины в противодействии российской агрессии. В частности, Ермак отметил необходимость укрепления системы противовоздушной обороны Украины, учитывая растущее количество атак с использованием ракет и дронов со стороны России.

Отдельное внимание, по словам Ермака, было уделено санкционной политике.

"Особое внимание во время разговора – усилению санкционного давления на Россию. Для Украины важно, чтобы 18-й санкционный пакет ЕС содержал ограничения против банковского и энергетического секторов, теневого флота РФ, а также вторичные санкции", – подчеркнули в Офисе президента.

Также Ермак проинформировал партнеров о результатах недавнего визита украинской делегации в Вашингтон. Во время встреч в США также обсуждались вопросы сохранения всесторонней поддержки Украины, включая военную, финансовую и дипломатическую помощь.

Кроме того, стороны затронули тему подготовки к ряду важных международных событий, среди которых саммит G7, запланированный на 15–17 июня в Канаде, саммит НАТО в Гааге, а также очередной саммит Европейского Союза.

Украина ожидает, что партнеры продолжат консолидировать усилия для усиления давления на Россию – не только с целью ограничения ее военных возможностей, но и для принуждения к прекращению агрессии против суверенного государства.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина обсуждала с партнерами из Европейского Союза (ЕС) детали 18-го санкционного пакета против России. Сами санкции имеют накопительный эффект, поэтому сильнее всего они ощутятся страной-агрессором летом 2026 года.

Он отметил, что украинская сторона говорит с американской стороной, с представителями Сената, которые поддерживают санкционное давление на Россию. Кроме того, Зеленский обсуждал санкционную политику и на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. В частности это касалосьограничений в сфере энергетики и банковской сферы.

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