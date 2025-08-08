Ермак провел онлайн-переговоры с советниками по безопасности партнеров Украины: что известно

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался с советниками по вопросам национальной безопасности США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и представителями НАТО. Переговоры состоялись в онлайн-формате.

Об этом Ермак сообщил 8 августа в своем Telegram-канале. По его словам, Украина и ее партнеры сосредоточились на координации позиций.

Это необходимо для того, чтобы как можно быстрее приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины.

"Мы готовы работать максимально продуктивно ради сохранения жизней и прекращения боевых действий. Поблагодарил всех партнеров за поддержку и конструктивность. Договорились продолжить взаимодействие в ближайшее время", – написал Ермак.

Что этому предшествовало

7 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что советники по безопасности из Украины и Европы провели разговор после визита спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, который состоялся накануне, 6 августа. Общение было долгим и очень подробным.

"Только что наша команда мне доложила, что советники по безопасности провели разговор. Весомый состав участников был на разговоре. Это важно. Спасибо всем за работу, за настоящее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир. На разговоре договорились завтра продолжить: много еще надо поработать. Украина, как и всегда, будет работать продуктивно", – отметил президент.

СМИ перед этим писали, что Стив Уиткофф должен был рассказать советникам по безопасности о своем визите в Москву и возможности встречи Трампа и Путина. На видеоконференции должны были присутствовать представители Украины, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа состоялся телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проходил при участии европейских лидеров.

Впоследствии американские СМИ сообщили, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого планирует встретиться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным Sky News, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина предварительно запланирована на конец следующей недели. Для возможного места ее проведения рассматривают четыре страны, среди которых Венгрия и Италия.

