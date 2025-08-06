Трамп планирует встречу с Путиным лично, названа дата – СМИ

Президент США Дональд Трамп хочет лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе. О таком своем намерении глава Белого дома сказал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом пишет New York Times. Издание ссылается на информацию двух лиц, знакомых с планом, президента США.

По словам источников, вскоре после встречи с Путиным Дональд Трамп планирует провести трехстороннюю встречу между лидерами США, Украины и России.

Издание отмечает, что пока непонятно, согласились ли на такой план Зеленский и Путин. Но разговор президента Украины с главой Белого дома проходил с участием европейских лидеров, после которого Зеленский заявил, что его позиция и позиция партнеров заключается в том, что "война должна закончиться". И это должно быть честное завершение.

Один из источников сообщил, что в запланированной президентом США встрече примут участие только трое – Трамп, Зеленский и Путин. Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль на встречах, направленных на прекращение войны между Россией и Украиной, похоже, приняли такой план главы Белого дома, отметил собеседник издания.

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