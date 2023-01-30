Эрдоган заявил о 'честности и уважении' в отношениях с Путиным

Президент Турции встретился с молодежью в рамках программы "Наши корни в прошлом, наши глаза далеко", проходившей в Биледжике. Реджеп Тайип Эрдоган коснулся множества вопросов международной политики.

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Об этом сообщает турецкое издание Нurriyet. Глава Турции не обошел стороной и вопрос взаимоотношений с Россией.

Говоря об отношениях между РФ и Турцией, президент Эрдоган заявил о "взаимном уважении".

"Наши отношения с Российской Федерацией всегда строятся на взаимном уважении. Мои отношения с господином Путиным основываются на искренности. На наши запросы от Татарстана до Дагестана мы получаем ответы", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением о том, что вопреки уговорам, которые Анкара неизменно практикует, ни Украина, ни Российская Федерация не готовы к настоящему процессу переговоров, которые приведут к "перемирию". Лидер опасается, что в ближайшее время в Украине может возобновиться фаза острой эскалации, включая удары по мирным районам.