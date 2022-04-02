Элиты РФ не спешат искать преемника для Путина, несмотря на санкции, – Денисенко

Введенные против России санкции из-за полномасштабной войны против Украины не заставят российские элиты изменять вектор развития страны. Более того, ограничения не побуждают высшие эшелоны кремлевской власти искать преемника для президента Владимира Путина.

Такое убеждение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, руководитель украинского Института будущего, передает "Укринформ". Выступая на брифинге, он представил исследование под названием "Санкции против РФ: что на самом деле может сломать режим Путина?".

По его мнению, средств на выплаты силовым структурам и армии у страны-агрессора все еще предостаточно, чтобы держать в "теплой ванной" всех тех, кто обеспечивает стабильность путинского режима.

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"Поэтому никаких структурных изменений в самих элитах, судя по всему, не произойдет", – считает Денисенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время в РФ можно выделить восемь групп – "башен Кремля". Они конкурируют между собой, но все ориентируются исключительно на российского лидера.

"Санкции действительно ударили по представителям этих групп, но в то же время они не заставляют их менять в целом вектор развития и, тем более, искать преемника для Путина", – отметил советник главы МВД Украины.

Среди ключевых проблем, с которыми в этом году еще может столкнуться РФ, он назвал вопрос сужения предложений и товаров (прежде всего, импортных), инфляцию примерно в 20-25% и безработицу, хотя и без массовых сокращений.

"Это действительно много, но это не будет настолько критично, как многим кажется… Для людей так или иначе будут пытаться создавать определенные небольшие подачки, которые не дадут им упасть отнюдь на дно и не дадут повода для того, чтобы начинать определенные революционные действия", – поделился мнением Денисенко.

Ранее он отметил, что российская элита все же давит на главу РФ из-за войны против Украины. И поскольку Путин не любит подобное давление, он изолировался.

Как сообщал OBOZREVATEL, правозащитник Сергей Кривенко считает, что поток гробов не поднимет РФ против Путина, ведь населению не озвучивают настоящие цифры о потерях на войне в Украине. Надежды на способность сменить политическое руководство страны можно возлагать только на элиты.

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