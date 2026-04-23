Экс-президент Польши Дуда прибыл с визитом в Украину

Президент Польши 2015-2025 годов Анджей Дуда 23 апреля прибыл с визитом в Украину. Политик приехал в украинскую столицу, чтобы выступить на 18-м Киевском форуме безопасности.

Темой форума, на котором выступил Дуда, будет "Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Детали визита

Бывший президент Польши станет ключевым гостем форума безопасности. Пплощадка объединила дипломатов, представителей НАТО и ведущих экспертов по вопросам обороны для координации международной солидарности с Украиной и решения неотложных проблем энергетической и ядерной безопасности.

Одной из основных тем форума будет международная солидарность с Украиной, трансатлантическое единство, глобальная безопасность, оборона и современные технологии войны, борьба с коррупцией и противодействие дезинформации.

В чем суть форума

Киевский форум безопасности – это международная площадка для обсуждения вопросов войны, мира и глобальной безопасности. Форум собирает топ-политиков, генералов и экспертов из США, ЕС и НАТО, чтобы держать тему поддержки Украины в центре мировой повестки.

Участники обсуждают не просто текущие новости, а долгосрочные стратегии: как сдерживать агрессию в будущем, условия вступления в НАТО и архитектуру безопасности в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Польши предупредило, что в поставках оружия для Украины, купленное у Соединенных Штатов, могут возникнуть задержки. По сл Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш предупредил, что Варшава получает сигналы о возможных сбоях в графиках поставок военной техники.

