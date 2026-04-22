'Есть сигналы': в Польше не исключают задержек с поставками купленного у США оружия

Правительство Польши предупредило, что в поставках оружия для Украины, купленное у Соединенных Штатов, могут возникнуть задержки. По сл Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш предупредил, что Варшава получает сигналы о возможных сбоях в графиках поставок военной техники.

По его словам, польская сторона поддерживает постоянный контакт с Вашингтоном по этому вопросу. Об этом член польского правительства рассказал в эфире радио ZET.

Глава оборонного ведомства Польши отметил, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может напрямую повлиять на сроки передачи вооружений союзникам.

"Есть сигналы, что в отдельных сферах могут появиться задержки. Они не должны быть очень ощутимыми, но всё же могут возникнуть и коснуться Польши", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Отвечая на вопрос о масштабах возможных задержек, министр пояснил, что проблема носит системный характер. Он подчеркнул, что восстановление производственных мощностей как в США, так и в Европе – это процесс, требующий значительного времени. По его оценке, для полноценного наращивания темпов выпуска продукции ВПК необходимы "годы, а не месяцы".

Ключевая причина потенциальных задержек заключается в перераспределении ресурсов и приоритетов США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что задержки не ожидаются критическими, Польша вынуждена учитывать риски несвоевременного получения законтрактованной техники.

Ранее стало известно, что США расходуют значительную часть своих запасов ракет, в частности, для систем Patriot, в связи с операциями на Ближнем Востоке и противодействием атакам со стороны Ирана. На фоне глобального дефицита боеприпасов и техники западные страны сталкиваются с необходимостью экстренно увеличивать производство, которое годами находилось на низком уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, Испания намерена передать Украине пять ракет Patriot на общую сумму примерно 15 миллионов евро. Хотя они не самые современные, однако их стоимость составляет около 3-4 миллионов долларов за единицу.

