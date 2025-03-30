Экс-премьер Италии заявил, что ездил по просьбе Зеленского в Китай и Бразилию: с какой целью

Бывший премьер-министр Италии Массимо д’Алема заявил, что посетил Китай и Бразилию по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Он также упрекнул Европу в том, что она якобы подтолкнула к войне, в которой "было понятно, что никто не сможет победить".

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Такое заявление Д’Алема сделал на конференции "Итальянская внешняя политика при Трампе", сообщают Open и La Repubblica. Он, в частности, сказал, что общался с Зеленским "в кулуарах инициативы по Балканам".

Известно, что президент Украины участвовал в саммите балканских государств в Тиране в феврале 2024 года, однако Д’Алема не уточнил, идет ли речь именно об этой встрече.

"И он ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны", – процитировал политик Зеленского.

По словам Д’Алемы, украинский лидер попросил его поехать в Бразилию и Китай, чтобы понять, могут ли их лидеры этих стран Луис Инасиу Лула да Силва и Си Цзиньпин как-то помочь Украине в войне.

"Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина – это "проблема американцев" и что они должны ею заниматься. Я, по его словам, вместо этого должен заняться Палестиной", – заявил итальянский политик.

В Китае Массимо д’Алема, по его словам, встречался с представителем Коммунистической партии, "ответственным за внешнюю политику".

Тот сообщил, что Пекин может подумать о размещении в Украине международных сил по примеру Косово.

А на прощание сказал: "Знаете, вы первый европеец, который приехал поговорить с нами об этом. Остальные только просят нас не поддерживать Россию".

La Repubblica пишет, что Д'Алема, выполнял "секретную дипломатическую миссию" от имени Зеленского, но ее результаты неизвестны.

В Китае итальянский политик, по его словам, понял, что у "китайцев, в отличие от других, был план".

Чем известен Массимо Д'Алема

Массимо Д'Алема – итальянский государственный и общественно-политический деятель, дипломат, журналист. Пост премьер-министра занимал с 1998 по 2000 год. В 2006-2008 годах был министром иностранных дел Италии.

75-летний Д'Алема был первым главой правительства Италии, состоявшим в Итальянской коммунистической партии. В 2007 году вступил в Демократическую партию, с 2017 года состоит в Демократическом и прогрессивном движении.

Возглавляет национальный секретариат Демократической партии левых сил.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала привлечь США к следующему саммиту "коалиции желающих". По итогам первой такой встречи она заявила, что Италия не будет участвовать в потенциальном развертывании военных сил в Украине в случае мирного соглашения.

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