'Это очень трудно': Зеленский ответил, может ли Украина одержать победу в войне с Россией

Ответ на вопрос, может ли Украина выиграть в войне против России, зависит от того, что именно понимают под словом "победа". На сегодня самыми сложными остаются именно территориальные темы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News. Он подчеркнул, что нынешнее возвращение всех территорий силовым путем привело бы к слишком большим потерям.

"Это (выиграть войну. – Ред.) зависит от того, что люди имеют в виду, когда говорят победить. И действительно, это очень трудно, если говорить о территориях, прежде всего. Как вернуть всю землю – на сегодня это очень сложно. И это будет слишком много потерь людей, жизней. И это было и есть действительно сложно", – объяснил глава государства.

Вместе с тем Зеленский отметил, что Россия также не способна достичь победы на поле боя, "поэтому они не выиграют, а мы не проиграем".

Напомним, в этом же интервью украинский лидер заявил, что зима 2026 года стала самой суровой за последние десятилетия, а экстремально низкие температуры и российские обстрелы по энергетическим объектам стали настоящим испытанием для украинского народа. Однако люди героически перенесли все вызовы, а энергетики проделали колоссальную работу по восстановлению электроэнергии.

Как писал OBOZ.UA, также Зеленский прокомментировал возможные сценарии завершения войны и объяснил, почему Украина не может просто отказаться от Славянска и Краматорска. По его словам, сдать эти города означало бы поставить под угрозу жизни сотен тысяч людей и позволить России продолжать оккупацию.

