Экс-глава МИД Литвы назвал лучший сценарий успешного для Украины завершения войны

Учитывая существующую военную помощь и собственное производство оружия, Украина способна стабилизировать фронт. Но для победы в войне надо, чтобы способности нашей страны по производству вооружения выросли в десять раз, считает экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Об этом литовский политик сказал в интервью Укринформу. Он отметил, что это его личное мнение относительно "успешного сценария" для Украины.

"Сейчас мы видим, что Украина, с ее нынешним уровнем промышленного производства и ограниченной поддержкой Запада способна, так сказать, стабилизировать фронт. Но если бы появилась возможность увеличить способность Украины производить вооружение, скажем, в 10 раз, то эта способность к стабилизации превратилась бы в способность оттеснять или сдерживать россиян", – сказал дипломат.

Габриэлюс Ландсбергис добавил, что при вышеупомянутом условии "цена для России за продолжение войны стала бы слишком высокой".

Среди прочих литовский политик отдельно определил "очень опасный сценарий" – объявление в России еще одной, более масштабной мобилизации. Но пока российский диктатор Владимир Путин колеблется это делать.

"Если он изменит подход, это, в свою очередь, создаст огромную дилемму для Украины – как продолжать борьбу, если Россия действительно бросит все, что имеет. Поэтому битва еще не выиграна", – отметил он.

По мнению Габриелюса Ландсбергиса, в любом случае "самое главное – это продолжать настаивать на поддержке Запада".

"Мы должны быть серьезными. А пока мы еще не были достаточно серьезными", – считает экс-глава МИД Литвы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Габриэлюс Ландсбергис признал, что западные союзники Украины во время полномасштабного вторжения РФ допустили большую ошибку. Они испугались ядерных угроз Кремля и еще осенью 2022 года резко сократили темпы поддержки Украины.

Как раз тогда украинская армия проводила свое первое и успешное контрнаступление, однако сокращение помощи не позволило развить успех.

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