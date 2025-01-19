'Все пошло не туда': Ландсбергис назвал главную ошибку Запада в отношении войны в Украине

Западные союзники Украины во время полномасштабного вторжения РФ допустили большую ошибку. Они испугались ядерных угроз Кремля и осенью 2022 года резко сократили темпы поддержки Украины.

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В это время украинская армия проводила свое первое и успешное контрнаступление, однако сокращение помощи не позволило развить успех. Такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказал бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Момент резкого сокращения темпов поддержки Украины со стороны западных союзников политик вспомнил, когда оценивал главные успехи и провалы президента США Джо Байдена. Он считает, что Вашингтон "поддался на ядерный шантаж России" – и это стало главной "ошибкой" со стороны США.

"И это был очень конкретный момент, когда мы можем сказать, что тогда все пошло в очень плохом направлении. Это произошло осенью… В 2022 году, когда Украина добилась успеха в своем первом контрнаступлении", – отметил Ландсбергис.

В то время Силы обороны Украины деоккупировали большую часть Харьковщины и освободили Херсон. И это, считает политик, продемонстрировало всему миру силу Украины и слабость России.

"А дальше Путин вытащил свою карту и сказал, что использует ядерное оружие, если его армия будет на грани коллапса. И тогда лидеры Запада буквально подняли руки в воздух и сказали: "Мы ничего не можем этому противопоставить". И можно было почувствовать, словно кто-то "убавил громкость" в помощи Украине. И теперь мы – в этой доктрине. Мы до сих пор в этой доктрине", – констатировал Ландсбергис.

Напомним, ранее аналитик Атлантического совета Джон Хербст заявил, что предоставление современного оружия Украине принесет устойчивый мир и Нобелевскую премию Трампа. Этот шаг является одним из пунктов "восьми больших идей для президента Трампа", сформированных аналитиками.

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