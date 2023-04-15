Эффективные, прозрачные и оперативные закупки Минобороны — это приоритет, — Евгений Грушовец

На сегодняшний день наибольшие расходы бюджета Украины идут на Министерство обороны, соответственно в этой сфере могут быть многочисленные злоупотребления. Вновь созданный антикоррупционный совещательный орган при Министерстве будет работать как раз для того, чтобы истории с "яйцами" и завышенными закупками не повторялись.

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О приоритетах деятельности Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны рассказал новоизбранный председатель – адвокат Евгений Грушовец.

"Мы хотим, чтобы все решения Минобороны, влияющие на способность Вооруженных сил побеждать врага, принимались быстро, прозрачно и несли максимальный эффект. Поэтому, в первую очередь, Совет определится: каким образом мы можем в сфере закупок мониторить эту ситуацию; ускорить работу; минимизировать риски. Готовы работать с Минобороны конструктивно до тех пор, пока Минобороны будет нас слышать. Если нас не слышно — мы будем принимать в каждом случае решение Советом. Но мы точно не хотим навредить ни Вооруженным силам, ни Министерству или тому, что может приблизить нашу победу", — поделился новоизбранный глава Совета Евгений Грушовец.

Также адвокат добавил, что Общественный совет примет все конструктивные действия, чтобы Министерство предоставило соответствующие документы и материалы. В том числе речь идет и о документах, доступ к которым ограничен, ведь именно там может скрываться львиная доля злоупотреблений.

"Антикоррупционный совет готов услышать каждого, кто может предложить какие-либо решения или сообщить о каких-либо обстоятельствах, несущих коррупционные риски. Мы готовы максимально быстро и эффективно реагировать на все сообщения. Если увидим злоупотребление, будем информировать правоохранительные органы и будем контролировать, чтобы это заканчивалось конкретными делами и приговорами", — подытожил Грушовец.

Напомним, 10 апреля 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ "Об утверждении Состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины". В состав Совета вошли лица, набравшие наибольшее количество голосов по результатам общенационального голосования.