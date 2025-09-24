'Ее нельзя потерять, как Беларусь или Грузию': Зеленский призвал Евросоюз поддержать Молдову

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз поддержать Молдову, чтобы с ней не повторился грузинский или белорусский сценарий. Он подчеркнул, что бездействие обойдется ЕС значительно дороже, чем поддержка стабильности Молдовы сейчас.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает Укринформ. По его словам, слов и политических жестов недостаточно для помощи Кишиневу, который пытается защититься от вмешательства Москвы.

Зеленский напомнил, чем обернулось игнорирование необходимости помочь в подобные моменты Грузии и Беларуси.

"Важно помнить, как мир когда-то проигнорировал потребность помочь Грузии после нападения России и как был потерян момент с Беларусью. Так нельзя потерять Молдову. Для Европы поддержать стабильность Молдовы недорого. А вот цена бездействия будет гораздо выше. Именно поэтому ЕС должен помочь Молдове сейчас – финансами и энергетической поддержкой, не только словами или политическими жестами", – отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что сегодняшняя реакция Европы и мира на попытки России вернуть свое влияние на Молдову недостаточна.

"Молдова снова защищается от вмешательства России. Мы помогаем Молдове. А Россия пытается сделать с Молдовой то, что когда-то Иран сделал с Ливаном. А глобальная реакция? Опять недостаточная", – констатировал президент.

План России в отношении Молдовы

Россия подготовила "многоуровневый план влияния" на парламентские выборы в Молдове.

Московская стратегия включает вербовку избирателей из диаспоры, финансирование уличных протестов и организацию масштабных кампаний дезинформации в соцсетях.

Для провокаций планируют привлекать представителей спортивных клубов и криминальных группировок, а для давления на чиновников – использовать сфабрикованный "компромат".

Целью страны-агрессора является сорвать евроинтеграционный курс Молдовы, дискредитировать президента Майю Санду и усилить позиции пророссийских сил. Россия стремится превратить Молдову в инструмент давления на Украину и Евросоюз.

ВМолдове 22 сентября состоялось более 250 обысков по делу о подготовке массовых беспорядков накануне парламентских выборов. По данным следствия, антизаконные действия координировались из России через криминальные элементы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия тратит сотни миллионов евро на покупку голосов на парламентских выборах в ее стране. Если Москве удастся взять страну под свой контроль, Молдова может стать плацдармом для вторжения российских войск в Одесскую область, а Приднестровский регион будет дестабилизирован.

