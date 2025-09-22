Россия разработала многоуровневый план влияния на выборы в Молдове: в ЦПД раскрыли планы Кремля

Россия собирается вмешаться в выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября, чтобы повлиять на евроинтеграционный курс страны, дискредитировать президента Майю Санду и усилить позиции пророссийских сил. Для этого Кремль разработал многоуровневый план.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины в Telegram. Как отметили в ЦПД, Россия пытается повлиять на выборы в Молдове несколькими способами: манипулирование голосами избирателей, организация протестов, провокаций, дезинформационных кампаний и давление на государственных служащих.

Стратегия РФ влияния на выборы в Молдове

Московская стратегия включает вербовку избирателей из диаспоры, финансирование уличных протестов и организацию масштабных кампаний дезинформации в соцсетях.

Для провокаций планируют привлекать представителей спортивных клубов и криминальных группировок, а для давления на чиновников – использовать сфабрикованный "компромат".

Молдова активно противодействует российским угрозам

Молдавская полиция принимает меры против дезинформационных кампаний и попыток подкупа голосов. Правоохранители блокируют сотни аккаунтов, которые должны были использоваться для вмешательства в выборы, а также обнаружили миллионы леев наличных, предназначенных для подкупа избирателей.

"Такие методы являются частью более широкой стратегии Кремля, цель которой – сломать демократические процессы в странах-соседях, подорвать доверие к прозападным политикам и навязать выгодные Москве сценарии. В случае Молдовы Россия стремится превратить страну в инструмент давления на Украину и ЕС", – отметили в ЦПД.

Напомним, что в Молдове 22 сентября состоялось более 250 обысков по делу о подготовке массовых беспорядков накануне парламентских выборов. По данным следствия, антизаконные действия координировались из России через криминальные элементы.

Как сообщал OBOZ.UA, расследование BBC установило, что финансируемая Россией тайная сеть фейковых новостей пытается сорвать парламентские выборы в Молдове. Участники сети за деньги делают ложные публикации и проводят пророссийские опросы, пытаясь выдать их за общественные настроения.

