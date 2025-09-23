Молдова может стать плацдармом для вторжения России в Одесскую область, – Санду

Россия тратит сотни миллионов евро на покупку голосов на предстоящих парламентских выборах в Молдове, которые состоятся 28 сентября. Если Москве удастся взять страну под контроль, Молдова может стать инфильтрационной площадкой для вторжения российских войск в Одесскую область, а Приднестровский регион будет дестабилизирован.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в своем публичном обращении 22 сентября. Ее цитирует NewsMaker.

"Сегодня я со всей серьезностью заявляю вам, что наш суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее под угрозой. Кремль тратит сотни миллионов евро на покупку сотен тысяч голосов на обоих берегах Днестра, а также за пределами страны. Людей ежедневно отравляют десятками лжи. Сотням людей платят за то, чтобы они вызывали беспорядок, насилие и пугали мир", – заявила Санду.

Санду призвала граждан Молдовы не допустить капитуляции страны перед иностранными интересами.

Она добавила, что в случае установления контроля России над Молдовой последствия будут опасными как для Молдовы, так и для всего региона.

"Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Это их планы, и они говорят о них открыто", – сказала Санду.

План России в отношении Молдовы

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщал, что Россия подготовила "многоуровневый план влияния" на парламентские выборы в Молдове.

Московская стратегия включает вербовку избирателей из диаспоры, финансирование уличных протестов и организацию масштабных кампаний дезинформации в соцсетях.

Для провокаций планируют привлекать представителей спортивных клубов и криминальных группировок, а для давления на чиновников – использовать сфабрикованный "компромат".

Целью страны-агрессора является сорвать евроинтеграционный курс Молдовы, дискредитировать президента Майю Санду и усилить позиции пророссийских сил. Россия стремится превратить Молдову в инструмент давления на Украину и Евросоюз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Майя Санду заявила, что Россия расширила кампанию влияния на Молдову перед парламентскими выборами. Кремль пытается "захватить Молдову через избирательную урну".

