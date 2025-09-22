В Молдове провели сотни обысков по делу о подготовке массовых беспорядков: что известно

В Молдове в понедельник, 22 сентября, прошли более 250 обысков в деле о подготовке массовых беспорядков накануне парламентских выборов. По данным следствия, антизаконные действия координировались из России через криминальные элементы.

Об этом сообщил Генинспекторат полиции Молдовы. Как отмечается, обыски прошли в нескольких населенных пунктах страны.

Подготовка беспорядков координировалась из РФ

В мероприятиях участвовали следователи, прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, бойцы бригады полиции Fulger и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы.

Обыски касались дела о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации.

По данным правоохранителей, эти действия координировали из РФ через криминальные элементы.

"В операции фигурируют свыше 100 человек из разных населенных пунктов страны. Обыски связаны с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, которые координировали из Российской Федерации через криминальные элементы", – говорится в сообщении.

Обыски состоялись как и у причастных лиц, так и в некоторых пенитенциарных учреждениях.

О результатах обысков в полиции пообещали сообщить позже.

Додон заявил о давлении на оппозицию

В то же время бывший президент Молдовы Игорь Додон, вокруг которого сформировался пророссийский "Патриотический блок", заявил об обысках у его соратников на севере страны.

По его словам, речь идет о руководителях территориальных ячеек в Дрокии и Рышканах.

Додон обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (PAS) в якобы "попытке запугать" оппозицию перед парламентскими выборами.

"Отчаянные попытки PAS расколоть наш Патриотический блок обречены на провал. Мы будем рядом с нашими коллегами из партии "Сердце Молдовы", которых "желтые" подвергают политическому террору", – написал он в своем Telegram-канале.