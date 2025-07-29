'Ее место – на скамье подсудимых': в МИД Украины резко отреагировали на визит Матвиенко в Швейцарию

Председатель Совета Федерации РФ (верхняя палата парламента) Валентина Матвиенко, находящаяся под санкциями стран Запада, 28 июля посетила Швейцарию. В Женеве она выступила с критикой Украины и попыталась оправдать войну против нашего государства.

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На визит Матвиенко в Швейцарию отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там отметили, что место россиянки – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях.

Зачем Матвиенко поехала в Женеву и как ей удалось туда попасть

Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию на международный саммит женщин – председательниц парламентов. Вместе с ней, по данным росСМИ, туда прилетели сенаторы Константин Косачев, Лилия Гумерова, Андрей Денисов, а также депутаты Госдумы Петр Толстой и Леонид Слуцкий – все они находятся под западными санкциями.

В МИД Швейцарии накануне сообщали, что Берн отвечает за содействие въезду официальных делегаций в рамках соглашения правительства с МПС (Межпарламентский союз). При необходимости санкции могут быть временно сняты на время проведения мероприятия. Таким образом Матвиенко, которая включена в санкционные списки Швейцарии и Европейского союза, а также США и Канады, смогла попасть на саммит.

Там она заявила, что Россия "была вынуждена" вторгнуться в Украину для "прекращения кровопролития". Чиновница страны-агрессора обвинила другие страны в "информационной войне" и "антироссийской риторике", призвала отменить санкции и "выступить в защиту мира", а также пригласила зарубежных лидеров в оккупированную РФ часть Донецкой области.

"Приезжайте, пожалуйста, на Донбасс. Посмотрите на аллею ангелов, которая посвящена памяти этих убитых детей. Россия была вынуждена вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, остановить убийство мирных людей", – заявила Матвиенко.

Реакция МИД Украины

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что допуск Матвиенко в Женеву является позорным и не должен был состояться, так как ее место – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях.

"Геноцидная Матвиенко несет персональную ответственность за преступление агрессии и все дальнейшие зверства после публичного одобрения введения российских вооруженных сил на территорию Украины. Мы призываем всех участников, которые имеют хоть какое-то самоуважение, избегать пожатия ее руки, которая покрыта украинской кровью", – сказал он.

Тихий заверил, что украинская сторона продолжит неутомимо работать над другой поездкой Валентины Матвиенко, которую она действительно заслуживает – в Гаагу, где вскоре начнет свою работу Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, дипломатический корпус Украины получил семь главных задач в работе украинских дипломатов на ближайшее время. Это среди прочего поставки оружия украинским военным от партнеров страны и развитие его производства с помощью союзников, проекты для восстановления страны и механизмы для привлечения России к ответственности.

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