'Единственным препятствием к миру в Украине является Путин': Барро анонсировал новый пакет санкций ЕС против России

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцы готовят новый пакет санкций против России. Документ стремятся согласовать с США в случае дальнейшего упорного отказа Москвы от прекращения огня в Украине.

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По словам чиновника, на сегодняшний день российский диктатор Путин является "единственным препятствием" к установлению мира в Украине. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Французский министр выступил вскоре после встречи со своим американским коллегой Марком Рубио в Государственном департаменте США, с которым, по его словам, имел "неотфильтрованный обмен мнениями". Визит Барро в Вашингтон состоялся на следующий день после того, как США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых.

"Мы, европейцы, поддержим эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и я обязался перед Линдси Грэмом, что мы попытаемся скоординировать эти два пакета санкций как по содержанию, так и по времени", – сказал он.

Барро имел в виду сенатора-республиканца, который предложил усилить санкции США против Москвы, и сказал, что "сплотил почти 70" своих коллег из обеих партий в поддержку этой инициативы.

"У нас был искренний разговор, который дал нам возможность тесно скоординироваться и подтвердить общность целей в региональных и международных кризисах, ведь мы хотим действовать вместе", – добавил глава МИД Франции.

По его словам, Киев уже выполнил свою часть обязательств, и теперь только диктатор Путин является "единственным препятствием" на пути к миру в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сенате США поддержали законопроект, предусматривающий 500% пошлины для стран, покупающих нефть, газ или уран в России, если Путин не согласится на мирные переговоры. Документ также включает в себя новые санкции против РФ и уже имеет широкую поддержку среди американских законодателей.

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