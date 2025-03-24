"Единственное что могу сказать": Песков рассказал о "личном" подарке Путина для Трампа

Пресссекретарь главы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что диктатор Владимир Путин передал "совершенно личный подарок" президенту США Дональду Трампу. Однако российская сторона решила не разглашать подробности.

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Что именно получил американский лидер пока остается загадкой, но в Кремле готовы раскрыть содержание подарка по команде Путина. Об этом Песков сказал в телефонном комментарии российским журналистам.

"Единственное, что я могу сказать, что это действительно был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге. В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать", – отметил представитель диктатора.

По словам Пескова, больше подробностей появится, если российский диктатор сочтет целесообразным рассказать об этом. "Но пока я не хочу какую-либо информацию давать", – сказал он.

Напомним, что после второго визита в Россию специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф не считает Путина плохим человеком, а поступки российского диктатора "трогали американского лидера". Речь идет о том, что глава Кремля молился о президенте США и заказал его портрет у известного русского художника.

"Он рассказал мне историю. Когда в президента [Трампа] стреляли, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом. Он молился за друга", – издал Уиткофф.

Кроме того, он добавил, что пересказал эту историю Трампу и передал ему портрет. В то же время президента США очень тронули поступки Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что во время разговора 18 марта Путин говорил с Трампом о "новом миропорядке" и военной помощи Украине. Речь также шла о восстановлении двусторонних отношений между США и РФ.

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