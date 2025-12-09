Мир не может предполагать капитуляции жертвы агрессии, – постпред Франции в ООН

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафонт во вторник, 9 декабря, на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке заявил о необходимости продолжать переговоры по прекращению российской войны против Украины с четким учетом интересов Киева и европейских партнеров. Дипломат подчеркнул, что процесс поиска мира должен оставаться справедливым и не может предусматривать уступок, которые подрывают украинский суверенитет.

Во время своего выступления, которое осветил корреспондент Укринформа в штаб-квартире ООН, Боннафонт отдельно отметил принцип "ничего об Украине без Украины".

"Ничего об Украине без Украины, ничего о безопасности европейцев без европейцев", – сказал он, подчеркивая, что именно эти позиции определяют рамки для дальнейших переговоров. Французский представитель также упомянул о работе Парижа, Вашингтона и европейских столиц над гарантиями безопасности, которые, по его словам, являются ключевыми для стабильного мира.

Условия справедливого мира

Боннафонт пояснил, что Франция не рассматривает возможность мира, который фактически будет означать капитуляцию Украины. По его мнению, любая формула должна исходить из реальной защиты украинского суверенитета и возможностей самообороны.

"Этот мир не может предполагать капитуляции жертвы агрессии. Он должен защищать суверенитет Украины, ее способность осуществлять свое право на самооборону и предотвращать любую дальнейшую агрессию", – заявил дипломат.

Париж подчеркивает – мир должен основываться не на слабости жертвы, а на ограничении возможностей агрессора.

Работа партнеров над гарантиями

Дипломат напомнил, что принципы будущего мирного урегулирования обсуждались 8 декабря во время встречи лидеров Франции, Германии, Великобритании и Украины в Лондоне. Эти наработки дополнили дискуссии Коалиции желающих 25 ноября с участием США и Украины. Боннафонт подчеркнул, что в ближайшие дни партнеры планируют активизировать координацию и создать давление на Россию, чтобы склонить ее к реальным переговорам.

По данным Укринформа, заседание Совбеза ООН в тот день созвали из-за нового усиления российских обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры. Это, собственно, добавило выступлениям представителей государств еще большей остроты. Возможно, поэтому отдельные делегации, как отмечалось в кулуарах, говорили о необходимости ускорения работы над международными механизмами сдерживания.

Совет безопасности на фоне новых атак

Заседание Совбеза, состоявшееся 9 декабря, фактически стало реакцией на очередную волну российских ударов по гражданским объектам. По данным Укринформа, делегации стран–членов ООН обсуждали последствия атак, которые снова повлияли на энергетическую инфраструктуру и безопасность населения. В Нью-Йорке подчеркивали, что эскалация только затрудняет поиск решений, но одновременно делает еще более очевидной потребность в согласованном международном давлении на Россию.

Тон выступлений был почти без дипломатических реверансов. Представители нескольких государств прямо отмечали, что мирные переговоры возможны только тогда, когда агрессор перестанет использовать удары по гражданским как элемент политики. Мир должен защищать жертву, а не узаконивать насилие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой требует от России обеспечить немедленное, безусловное и безопасное возвращение всех украинских детей. Резолюцию поддержала 91 страна мира. Документ также содержит призыв к РФ прекратить практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями и законными опекунами.

