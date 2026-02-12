'Двойные стандарты в лучшем виде': Сибига обратил внимание на молчание Венгрии относительно поражения Россией нефтепровода 'Дружба'

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил Венгрии на жалобы относительно проблем с транзитом российской нефти. Он посоветовал Будапешту открыть глаза на действия своих "друзей" в Москве. Сибига напомнил правительству Орбана целенаправленный российский удар по трубопроводу "Дружба", который и остановил транзит нефти.

Об этом говорится в сообщении главы МИД в Telegram. Министр обнародовал фото последствий российского удара по нефтепроводу.

Украинская сторона знает, что Венгрия готовится в очередной раз пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба", отметил Андрей Сибига.

"Мы можем только посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в Москве с этими фотографиями". Это инфраструктура нефтепровода "Дружба", что горит после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти", – отметил министр.

Он напомнил, что Венгрия не выразила никакого протеста России относительно поражения ею нефтепровода "Дружба"

"Они даже не могли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде", – подчеркнул Сибига.

По его словам, правда заключается в том, что Россия "перестала быть надежным поставщиком, как только начала агрессию против Украины".

"И эта агрессия является причиной всех проблем. К сожалению, лет этой реальности оказалось недостаточно, чтобы правительство Орбана осознало это и диверсифицировало поставки. Мы предлагаем им открыть глаза", – резюмировал украинский министр иностранных дел.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично призваллидеров Европейского союза прекратить войну в Украине. Он также заявил, что боевые действия вредят бизнесу.

