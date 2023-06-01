В Кремле к 30 мая поняли, что перегнули палку с ракетно-дроновыми ударами по городам Украины и устроили падение трёх дронов в Большой Москве – типа мы тоже пострадавшие, мы тоже потерпевшие. Это для международного сообщества. Для внутренней аудитории задвинули тему: надо опять захватить Харьковскую область, чтобы Белгород не бомбили. Так они воспитывают патриотизм и оправдывают нападение 24 февраля, поскольку исходное его оправдание про "восемь лет бомбления Бомбаса" уже не воспринимается даже "ватой".

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"Вата" она хоть и "ватная", остатками мозга пользуется редко и только в силу бытовой необходимости, но чутьё у неё звериное. В текущей ситуации чутьё ей подсказывает, что про бомблённый Бомбас лучше забыть. Как не крути, но Донецко-Луганская агломерация – это Украина, и если её захватила армия РФ, то логично, что Гиркина, бурятов и других "ихних мальчиков" там будут бомбить. Такова логика войны. Восемь лет бомбления Бомбаса мигом сдвигают начало войны с 2022 г. в 2014 г., что категорически не нравится "вате".

"Вата" хочет, чтобы было так: война началась утром 30 мая 2023 г. с дронов над Москвой или с чего такого. Без всяких восьми лет бомбления Бомбаса, и даже без "спецво", о начале которой нет ни одного официального документа, только речь путина. "Вата" интуитивно хочет всё это забыть и не вспоминать. "Вата" хочет видеть картинку: всё было мирно и хорошо, но на нас напали половцы с "укронацистами", печенеги с гейропейцами или НАТО с сатанистами. Сами придумайте, товарищи пропагандисты, кто на нас напал и дату подберите подходящую.

"Вата" именно интуитивно хочет картинку как в советских фильмах и книжках – 22 июня Германия без объявления войны напала на своего друга и союзника СССР. Напала, несмотря на то, что армия СССР была в три раза больше, лучше оснащена и находилась в полной боевой готовности на границе. "Вата" ничего не хочет знать о пакт Молотова – Риббентропа, подписанном через четыре месяца после окончания в Испании войны СССР с Германией и Италией, о немецких коммунистах, которых Сталин выдал Гитлеру, и многом другом.

Причина – "вата" всех возрастов считает: свободный доступ к фактам истории разрушил кокон советской мифологии, а в результате и сам СССР. Поэтому она интуитивно против восьми лет бомбления Бомбаса и даже лавров, нудящий про госпереворот 2014 г., вызывает у неё отторжение, поскольку янукович очевидный урод. "Вата" хочет окуклиться в кокон мифа, а не защищать януковича или вспоминать о публикации 20 декабре 2021 г. на сайте МЧС РФ национального стандарта "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время", что тогда вызвало волнение в умах россиян. МЧС извещало, этот нацстандарт вступает в действие с 1 февраля 2022 г. и носит рекомендательный характер. Рекомендательный, так как организация массовых захоронений возлагалась МЧС на губернаторов и другие местные власти. Кремль, чтобы губернаторы не слишком чудили, счёл нужным указать им размеры и глубину ямы для одной тысячи тел в качестве ориентира.

Жириновский, называя дату вторжения в Украину, был не ясновидящим. Он просто знал её от первоисточника, и так как хотел прожить дольше, то считал, репутация ясновидящего ему не помешает. В Кремле разделяли его хотение, но он ошибся с датой своей смерти.

Глубинный русский народ во всё это влезать не хочет, так как ощущает, если влезть, то придётся платить также компенсации за расстрел майдановцев и за восемь лет пользования Донбассом. Поэтому никаких бомбили Бомбас и госпереворотов. История должна начаться с нападения "укронацистов" 22 июня на Белгородский субъект РФ, а всё, что было до этого, историей не считается. Иначе придётся платить ещё за разрушение Красной армией Киева в 1941 и 1943 г., за подрыв Успенского собора в Печерской лавре, вернуть Украине украденные культурные ценности, а чехи потребуют восстановить Кёнигсбергский замок, снесенный до основания в 1968 г. Гитлер урод, но замок построил в 1255 г. чешский король Пржемысл, поэтому чехи и вернули городу славянское имя Кролевец. Это памятник их истории и архитектуры.

Такие ощущения глубинного народа начинают конфликтовать со схемами пропагандистов. В уличных опросах в городах РФ стал попадаться и такой чисто советский ответ – правду о российско-украинской войне мы узнаем лет через тридцать. Те, кому около 20 лет норовят часто вообще "отморозиться" от всего. Утверждение "У каждого своя правда" тоже способ уйти от ответа и ответственности. Причём, похоже, чисто русский.

Кремль и пропагандисты улавливают такие настроения глубинного народа и пытаются на них реагировать. В Кремле ещё с лета 2022 г. начали задумываться над тем, как изобразить картину нападения Украины на РФ. В результате стали создавать фейковые репортажи об одиноких украинских снарядах, разорвавшихся в чистом поле. Глубинный народ тоже взял это на вооружение, и белгородский губернатор в 2022 г. жаловался, что некоторые вверенные ему жители повреждают дома и сараи, обвиняют в этом ВСУ и требуют от властей денежных выплат и ремонтов. Примерно половину всех взрывов, пожаров и падений дронов в РФ до апреля – мая 2023 г. можно смело относить на счёт творчества её властей. Какая-то часть из них существовала вообще только в новостной ленте ради тумана войны, а не в реальности.

Кремль с лета 2022 г. заблаговременно готовил информационную почву для картинки о нападении "украинской военщины", накаченной США и НАТО, на мирную РФ. По этой причине Вашингтон, Париж и особенно Берлин регулярно просили Украину не поражать цели в РФ, особенно их оружием. Другие члены НАТО воздерживались от таких советов, и только Лондон разрешал Украине всё.

Но 23 мая в Техас приехал Борис Джонсон, встретился с Дональдом Трампом и поговорил с ним о российской-украинской войне, о чём сообщил СМИ. Затем в Киев 25 мая прилетел сенатор от Южной Каролины республиканец Линдси Грэм и встретился с Зеленским. Грэм об этой встрече рассказал СМИ такое, что стал врагом № 1 в РФ и на него завели специальную карточку. Грэм сообщил СМИ, что разрешил Украине бить по РФ любым оружие какое у неё есть и назвал убийство русских хорошим вложением денег. По факту Грэм пообещал, что республиканцы надавят на демократов и вынудят их не только дать Украине больше денег и оружия, но и разрешить удары по РФ.

На московских болотах из-за слов Грэма про хорошее вложение денег в русских поднялся такой протяжный вой, что американские СМИ, беседовавшие с ним, сочли нужным заявить: сенатор слегка погорячился. Между тем Байден 29 мая сказал, что вопрос о предоставлении ракет с дальностью более 300 км находится ещё на рассмотрении, но чековую книжку достал и 300 млн. долларов выписал. Не исключено, этот транш был частью компромисса между республиканцами и демократами по поднятию планки госдолга. При этом Байден подвесил Кремль на крючок ожидания, так как если ракеты передадут, то явно для пользования, а не для хранения.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, находясь в Эстонии, добавил РФ 30 мая ощущения реальности тем, что назвал законным правом перенос Украиной боевых действий на территорию государства-агрессора. Это означает, что можно не только ракетами стрелять, но на танках по РФ покататься. За это медведев пообещал нанять мафию для убийства Грэма, убить всех госслужащих Великобритании и присвоить ей статус "извечного врага".

Складывается впечатление, интенсивные ракетно-дроновые обстрелы Киева и других городов нужны Москве для того, чтобы самой не бомбить Белгород и Брянск под картинку о 22 июня. Кремлю нужна впечатляющая картинка массового нападения на РФ – сто ракет поражают Курск, сто самолётов бомбят Брянск, сто танков и 10 тыс. бойцов ВСУ двигаются на Белгород, сметая всё на своём пути. После этого можно удовлетворить запрос глубинного народа, объявить, наконец, нормально войну Украине, начать новый отсчёт времени в РФ от украинско-натовского нападения и перестать нудить про "украинский кризис". Если кризис украинский, то почему горит и взрывается по городам и весям в РФ. Может кризис всё-таки российский, а не украинский?

Но вместо такой эпической картины вторжения в РФ прилетаю три чахлых дрона со сто граммами взрывчатки и заходит всего лишь рота российских добровольцев, которая делает селфи с обещанием дойти до Москвы. После этого рота исчезает в неизвестном направлении, а Байден в очередной раз сообщает, что ещё не решил гамлетовский вопрос: давать ракеты или не давать. Шойгу старается как может, роту не трогает, заманивает вглубь к Москве, и ведёт себя как настоящий Кутузов, отступавший до Бородино. Рота на всё это не ведётся и отвечает шойгу, что она пока сходит за подкреплением. Эпическая картина вторжения не удаётся Кремлю уже с третьей попытки, так как Залужный сто танков и 10 тыс. бойцов для взятия Белгорода не даёт. Предлагает белгородцам взять Белгород собственными силами, а заодно и Курск.

Есть предположение, что столь часто с середины мая ракетно-дроновые налёты Москва стала совершать, чтобы технически сорвать большое контрнаступление ВСУ или заставить политическое руководство Украины воздержатся от него по схеме – вы не наступаете, мы не бомбим Киев. Предположение ошибочное, так как ракетно-дроновые удары по Киеву или по Днепру никак не влияют на бои под Бахмутом или Углегорском, а Зеленский по очевидным причинам не может сказать: наступление не на часі. Маловероятно и что контрнаступление начнётся раньше второй половины июля. Де-факто это допущение подтвердил Блинкен, выступая 1 июня в Осло на саммите глав МИД стран НАТО. Он призвал Альянс готовиться к тому, чтобы на саммите в Вильнюсе 11 июля предоставить Украине мощный пакет помощи, необходимый для наступления.

Более логичны два других объяснения. Первое, Кремлю нужна картинка нападения на РФ, что позволит ему перейти к другой стратегии. Второе, Кремль так хочет заставить Зеленского начать заочные переговоры с путиным в Турции через Эрдогана. Не просто начать, а чего-то добиться на них. Как минимум включения в рамках "зерновой сделки" аммиакопровода из РФ в Одессу и возвращения "Россельхозбанка", торгующего удобрениями, в систему Свифт.

Известие, такие переговоры могут состояться вскоре после инаугурации 3 июня Эрдогана появилось 31 мая в турецкой газете "Свобода", связанной с ним. Песков мигом подтвердил готовность шефа прилететь в Турцию. Так как Турция не подписывала Римский статут, то не обязана арестовать путина. На Эрдогана будут смотреть косо, но у него есть оправдание. Он соблюдал приличия и путин участвовал в открытии первого блока АЭС по видеосвязи, а с учётом важности переговоров путина можно впустить в Турцию в порядке исключения.

По данным "Свободы" переговоры пройдут по схеме двух комнат: сначала прилетает путин, а после его отъезда к Эрдогану приедет Зеленский. Тем самым им будет соблюдён запрет на ведение переговоров с путиным. Пока Офис не подтвердил возможность такого визита. Не исключено, что утренний обстрел Киева 1 июня был дикой попыткой Москвы выбить подтверждение, притом, что сам Зеленский в это время был на пути в Кишинёв.

Кремль находится в цейтноте и делает высокие ставки на встречу в Турции. Картинка с нападением Украины на "мирную" РФ его привлекает меньше, несмотря на вступивший в действие нацстандарт для массовых захоронений.

Нервов Кремлю добавило появление 31 мая в "Уолл-стрит журнале" статьи о том, что до саммита НАТО в Вильнюсе где-то в Европе, в Дании, Швеции или во Франции состоится встреча лидеров G7 с участием лидеров Бразилии, Индии и Китая для обсуждения доклада Зеленского по мирному плану. РФ на эту встречу приглашать не намерены. Авторы статьи предположили, что на эту встречу может прибыть и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Макрон не просто так отправил Зеленского на французском военном самолёте в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Под сомнением только личное участие в ней Си Цзиньпина.

Такая встреча до саммита НАТО выглядит более интригующе, что обещание пригожина устроить Варфоломеевскую ночь в кремле. Скорее кадыровцы устроят пригожинским утро стрелецкой казни, чем те Варфоломеевскую ночь кремлёвцам.