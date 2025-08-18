Дважды нарушил предыдущие обязательства: в ISW объяснили, почему обещание Путина не нападать на Украину в будущем неправдоподобно

Российский диктатор Владимир Путин после саммита США – Россия на Аляске якобы собрался принять закон, запрещающий вторжение в Украину в будущем. Однако такие обещания главаря Кремля не заслуживают доверия, поскольку Россия уже дважды нарушила предыдущие международные обязательства.

Кроме того, Путин продемонстрировал, что может свободно менять российское законодательство по своему усмотрению. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Путин неоднократно врал

Накануне переговоров президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Путин во время саммита на Аляске согласился с тем, что Россия "законодательно закрепит" обещания не вторгаться ни на какую другую территорию Украины или в других частях Европы. В ISW подчеркнули, что Путин неоднократно игнорировал и вносил поправки в конституцию России в поддержку своих политических целей, о чём свидетельствует манипуляция Кремлём голосованием 2020 года за поправку к конституции, которая позволила бы Путину снова баллотироваться на пост президента в 2024 году и потенциально оставаться у власти до 2036 года.

Кроме того, два вторжения Путина в Украину также нарушили обязательства России в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года уважать независимость и суверенитет Украины в пределах границ Украины на тот момент. Аналитики подчеркнули, что Россия постоянно нарушала международные соглашения, запрещающие агрессию против Украины, включая Минские соглашения.

В связи с этим обещание Путина закрепить российские обещания против будущей агрессии в российском законодательстве или конституции не заслуживает доверия и не является уступкой. Как следствие, нет никаких доказательств того, что Путин будет соблюдать любой подобный закон, запрещающий повторное вторжение в Украину после заключения мирного соглашения.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессора Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. На данный момент в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия. Также диктатор РФ обещает не нападать больше на Украину.

Напомним, в военной разведке Великобритании подсчитали, что для захвата 100% территории четырёх аннексированных областей путинской армии потребуется более четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что американский президент Дональд Трамп якобы поддерживает полный вывод ВСУ с подконтрольных им территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, решение по этому поводу должна принимать Украина.

