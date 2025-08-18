'Не знаю, кто вам это сказал': Рубио опроверг слухи, будто Трамп поддерживает идею вывода украинских сил из всего Донбасса

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что американский президент Дональд Трамп якобы поддерживает полный вывод ВСУ с подконтрольных им территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, решение по этому поводу должна принимать Украина.

Видео дня

При этом Рубио в очередной раз подчеркнул, что каждая из сторон военного конфликта должна пойти на какие-то уступки. Об этом госсекретарь США рассказал в интервью на телеканале Fox News.

Позиция американской власти

Рубио объяснил, что заключить мирное соглашение между двумя воюющими сторонами невозможно, если обе они не согласны пойти на уступки. При этом он подчеркнул, что если одна из сторон получает все желаемое – "это называется капитуляцией". В этом контексте госсекретарь США отверг данные о том, что Трамп поддерживает идею установления Россией полного контроля над Донбассом.

"Во-первых, я не знаю, кто вам это сказал, но они не понимают, о чем говорят. Невозможно заключить соглашение между двумя воюющими сторонами, если обе они не согласны пойти на уступки и не согласны, что другая сторона что-то получит. Если одна из сторон получает все, что хочет, – это называется капитуляцией", – сказал глава Госдепа.

Также Рубио добавил, что на данный момент ни одна из сторон не находится на грани капитуляции или даже близко к ней. Поэтому в ходе обсуждения мирного соглашения Украины и России речь не идет о том, что какая-либо из сторон должна капитулировать.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессор Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. На данный момент в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия.

Ранее Рубио раскрыл детали возможного соглашения по Украине. По его словам, для установления мира каждая из сторон должна что-то отдать и получить.

Напомним, в военной разведке Великобритании подсчитали, что для захвата 100% территории четырёх аннексирвоанных областей путинской армии потребуется более четырех лет.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

