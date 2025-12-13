'Два пункта фиксируются надолго': дипломат объяснил нюансы с мирным планом Трампа и назвал самые болезненные вопросы

В мирном плане США по урегулированию российско-украинской войны два пункта фиксируют позиции сторон в долгосрочной перспективе. Речь идет о статусе Запорожской атомной электростанции, а также территорий Донецкой области.

Видео дня

Остальные пункты плана можно быстро пересмотреть и в случае необходимости изменить. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

Мирный план Трампа

По мнению дипломата, все требования американского мирного плана на самом деле "пустые". Веселовский подчеркнул, что когда речь идет о Донбассе, то очевидно, что там должна быть миссия наблюдения и гарантии.

В то же время он считает, что когда речь идет о членстве Украины в НАТО, то через некоторое время этот вопрос может иметь совершенно другой характер. По его словам, если сейчас в плане будет запрет на присоединение к Альянсу, это не значит, что через некоторое время Украина не сможет стать членом НАТО.

"А что такое "общая декларация членов НАТО, что Украина не вступает в НАТО"? Сегодня есть одна декларация. Через год будет другая. Через два Украина может быть членом НАТО. Россия скажет: вы нарушили! А мы скажем: да, нарушили. И теперь мы члены НАТО. Это все бумага. Даже не бумага, а воздух. Оно не привязывает никого ни к чему", – заявил Веселовский.

Также дипломат заявил, что основными вопросами, которые вряд ли получится изменить после заключения соглашения, являются статус Запорожской АЭС и Донецкой области. Веселовский отметил, что эти пункты будут "зафиксированы, пока не развалится РФ".

"Все это текучее, меняющееся, то, что можно просматривать. А кто будет держать ключи от Запорожской АЭС – это факт. Это нельзя "доиграть" потом. Ключи либо у нас, либо у них. Или у американцев и у нас. И без нас американцы не смогут нажать ни одной кнопки. Тогда другая история. Потому эти два пункта (Донбасс и АЭС) и остались главными. Их невозможно извратить через год. Они фиксируются надолго, пока не развалится РФ. А все остальное – это текущие вещи. Их можно просматривать, изменять быстро", – рассказал дипломат.

Напомним, в ближайшее время в Берлине состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам официальных лиц, эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения о прекращении войны до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии заявили, что переговоры по завершению войны в Украине развиваются в высоком темпе, а дипломатические встречи могут состояться уже в течение выходных и в начале следующей недели. Процесс охватывает контакты на разных уровнях и продолжается практически без пауз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!