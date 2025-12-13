"Два пункта фиксируются надолго": дипломат объяснил нюансы с мирным планом Трампа и назвал самые болезненные вопросы

Для Украины в вопросе по урегулированию войны остаются две достаточно болезненные темы – это статус Донбасса и Запорожской атомной станции. Именно такие требования остаются главными, ведь их невозможно быстро изменить.

Все остальные пункты, среди которых – уменьшение численности ВСУ, иностранные войска на территории Украины и вступление в НАТО, это вещи, которые "можно пересматривать". Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

"Мне кажется, что все эти требования, они, по сути, пустые. Если мы говорим о войсках на Донбассе, то очевидно: должна быть миссия наблюдения, должны быть гарантии, хотя бы и через их суперспутники или другие инструменты, даже люди на местах. Это можно фиксировать, это работает годами. А вот что такое "совместная декларация членов НАТО, что Украина не вступает в НАТО"? Сегодня есть одна декларация. Через год будет другая. Через два Украина может быть членом НАТО. Россия скажет: вы нарушили! А мы скажем: да, нарушили. И теперь мы члены НАТО. Это все бумага. Даже не бумага, а воздух. Он не привязывает никого ни к чему", – пояснил эксперт.

Позиция Украины относительно окончания войны

Относительно численности армии, то ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что в Вооруженных силах Украины в мирное время должно быть 800 тысяч военных, тогда как в России, по словам Веселовского, до двух миллионов. Дипломат подчеркнул, если одна сторона сокращает войска, другая должна делать то же самое, что выглядит логичным подходом. Ведь Украина не начинала эту войну, а только обороняется и удерживает позиции, поэтому вопрос сокращения армии в таких условиях является по меньшей мере дискуссионным.

Таким образом большинство других пунктов остаются гибкими и могут пересматриваться в зависимости от обстоятельств. Зато, по мнению дипломата, вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией является принципиальным и не подлежит дальнейшим манипуляциям. Контроль над объектом или остается за Украиной, или переходит к противнику, или осуществляется при участии США вместе с Украиной, и без украинской стороны никакие решения по ЗАЭС приняты быть не могут.

"Поэтому эти два пункта (Донбасс и АЭС) и остались главными. Их невозможно перекрутить через год. Они фиксируются надолго, пока не развалится РФ. А все остальное – это текучие вещи. Их можно пересматривать, менять быстро. Финляндия оформила вступление в НАТО за четыре месяца", – подчеркнул посол.

И хотя сейчас Москва не заинтересована в окончании войны, в будущем все может быть по другому, ведь страна "с ценой на нефть по 30 долларов? Это будет другая Россия".

Вопрос Донбасса

Относительно возможности вынесения на голосование вопроса контроля над Донбассом, которую допустил Владимир Зеленский, эксперт считает, что речь идет о четком сигнале Дональду Трампу о готовности Украины слышать предложения, реагировать на них и предлагать собственные варианты. В то же время Веселовский убежден, что подавляющее большинство украинцев не поддержат идею передачи Донбасса.

"Ну вы же понимаете, какой будет процент за то, чтобы "отдать Донбасс". Три. Пять. Семь. И все. Вот – воля народа", – подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Трамп это осознает, и именно поэтому, по его мнению, россияне распространяют нарративы о возможной смене президента.

Как писал OBOZ.UA, накануне президент Украины во время общения с журналистами сообщил, что Украина после нескольких дней консультаций с европейскими союзниками передала США свой ответ на последний вариант мирного плана. В документе, в частности, говорится о численности украинской армии, которая должна быть в мирное время. Это 800 тысяч военных.

