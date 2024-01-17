Дуда заявил, что вступление Украины в НАТО можно запустить до окончания войны

До окончания войны с Россией Украина не сможет стать полноправным членом НАТО. Однако процедуру вступления можно было бы начать уже сейчас.

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Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи в швейцарском Давосе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает польская канцелярия главы государства. Получение приглашения от Альянса сейчас, в разгар боевых действий, по мнению польского президента, важно для морального духа украинских воинов.

Дуда подчеркнул, что Украина должна "стремиться к полноправному членству в НАТО", пусть даже до завершения войны с Россией эта цель вряд ли будет достигнута. Однако процесс вступления, уверен польский президент, правильно было бы начать уже сейчас.

"Во время войны это (вступление. – Ред.) невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, чтобы начало процесс обсуждения этого вопроса в отдельных национальных парламентах государств-членов Альянса. Этот процесс может продолжаться, он чрезвычайно важен для морального состояния защитников Украины", – цитирует слова Дуды его канцелярия.

Президент Польши убежден: от вступления в НАТО выиграет не только Украина – новый член с таким колоссальным боевым опытом укрепит Альянс. Украина в НАТО также очень важна для безопасности Польши, считает Дуда.

Президент Польши рассказал, что с Зеленским в Давосе они обсудили "текущую ситуацию – на фронте и социально", а также внешнюю политику Польши в контексте российской агрессии против Украины.

"Я заверил президента Владимира Зеленского, что эта политика будет стабильной и что это и дальше будет политика поддержки Украины, что он может спокойно начать переговоры с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве буквально через несколько дней... Я верю, что это будет хорошая политика, которую мы сможем проводить вместе, и премьер-министр, и правительство, и президент", – подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 января в Давосе во время переговоров Зеленский и Дуда скоординировали позиции накануне саммита НАТО.

Юбилейный 75-й саммит лидеров стран НАТО состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне. В Киеве надеются, что на этой встрече лидеры стран Североатлантического договора предложат "четкий путь" к членству Украины.

"Мы хотели бы увидеть реальный шаг от стран НАТО, который приближает Украину к Альянсу. Чтобы не было стагнации. Чтобы это был удачный и мощный саммит (НАТО в Вашингтоне), и чтобы страны НАТО показали, что они не боятся России", – так недавно описывал свои ожидания от предстоящего саммита Зеленский.

Между тем, недавно назначенный глава польского правительства Дональд Туск собирается посетить Украину. Согласно анонсированной им повестке дня визита, в Киеве польский премьер планирует обсудить как положение дел на фронте, так и "патологическую ситуацию на границе", связанную с протестами польских фермеров.