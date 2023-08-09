Дубинскому сообщили о подозрении: появились новые подробности дела

Народному депутату Украины от партии "Слуга народа" Александру Дубинскому Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, нардеп внес ложные сведения в официальные документы, чтобы выехать за границу якобы для сопровождения отца на лечение.

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Сам Дубинский рассказал об обысках, которые проходили в его офисе в ночь на 9 августа и заявил о "политических преследованиях". Соответствующие посты появились в соцсетях нардепа.

По словам Дубинского, в ночь на 9 августа, накануне очередного допроса в ДБР, в его офисе правоохранители в течение нескольких часов проводили обыск.

"Глубокой ночью, во время обыска в моем офисе, под предлогом поиска загранпаспорта, ими (сотрудниками правоохранительных органов. – Ред.) изъят ноутбук, на котором находится копия протокола и дополнения к моим свидетельским показаниям в НАБУ по делу о госизмене Деркача" – заявил Дубинский, добавив, что обыск длился более четырех часов.

Он также заявил о "политическом преследовании", якобы организованном против него Офисом президента Украины и опубликовал фото ночного обыска. По словам Дубинского, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), он заверил, что доказательств по делу у следствия вроде бы нет, а дело против него развалится.

В то же время украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах днем 9 августа известили, что по материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении служебном подлоге для выезда за границу.

Нардеп подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он 27 июня выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

При этом следствие утверждает, что отец Дубинского самостоятельно уехал за пределы страны еще 26 июля, нардеп его в поездке не сопровождал. Вернулся Дубинский-старший в Украину 11 июля, в то время как его сын находился за границей до 27 июля.

Правоохранители при этом установили, что через месяц пребывания за пределами страны народный депутат дважды посещал Италию, Хорватию и Испанию.

"В частности, с 20 по 27 июля нардеп находился в Испании и останавливался в отеле Mediterraneo в Кастельдефельсе и в отеле Vincci Bit в Барселоне", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа стало известно, что СБУ и ДБР провели обыски у нардепа Дубинского из-за выезда за границу.

Официально сообщалось, что правоохранители проверяют обстоятельства и законность выезда избранника. По данным следствия, он оставил Украину на основании сопровождения своего отца для лечения последнего в заграничном медучреждении.