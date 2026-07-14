"Друзья, это безумие": Порошенко назвал уволенных членов Кабмина Свириденко "популистами, грабящими ВСУ"

Верховная Рада должна была отстранить правительство Юлии Свириденко ещё 8 месяцев назад, когда с такой инициативой в парламент обращалась фракция "Европейская солидарность". Уже тогда было очевидно, что "это правительство популистов, которые не работают над укреплением обороноспособности и поддержкой Вооруженных Сил".

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Об этом заявил лидер партии "ЕС" Петр Порошенко во время выступления в парламенте.

"23 ноября более ста народных депутатов этой Верховной Рады, представители каждой фракции Верховной Рады Украины, поставили свою подпись 8 месяцев назад за отставку правительства, которому сейчас так аплодирует Верховная Рада. Друзья, это безумие. Если вы аплодируете, зачем же вы отправляете их в отставку? Можете мне объяснить, если они такие хорошие, почему же вы не дали им поработать год?" – отметил он.

"Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда они благодарят это правительство за этот "прекрасный год". Мы с вами живём в разных странах. Вы и большинство украинцев. Вы и это правительство", – отметил Порошенко.

"Это правительство — правительство "Миндичгейта", правительство вице-премьеров, которым должно быть предъявлено подозрение, которые должны сидеть на скамье подсудимых, а вместо этого приходят в этот зал, чтобы получать аплодисменты. Правительство, при котором не была начата и проведена реформа евроинтеграции. Правительство, которое не открыло 4 из 6 кластеров", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Правительство, которое четко заявляет об отсутствии верховенства права в стране. Правительство, которое инициирует незаконные, неконституционные, внесудебные санкции против граждан Украины. И лично министры правительства и премьер-министр лгут и ставят эти подписи", — подчеркнул он.

"Правительство, которое войдет в историю как правительство кэшбеков, правительство "е-баков", правительство других слов, которые украинцы не должны употреблять. Это правительство популистов, которые грабят Вооруженные Силы Украины. И в данном случае я лишь хочу задать вопрос – а почему?" – подчеркнул Порошенко.

"Для того чтобы поддержать наше требование об отставке этого правительства, вы, уважаемые коллеги, вы, члены правительства, прежде чем подать заявление об отставке, и вы, Офис президента, ждали 8 месяцев. Разве после "Миндичгейта" вам не было понятно с самого начала? Разве после того, как Верховную Раду изнасиловали и заставили голосовать за атаку на независимую антикоррупционную инфраструктуру? За решения, из-за которых мы вступили в жесткую конфронтацию с партнерами", — отметил пятый президент Украины.