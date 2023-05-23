Начнём с ОДКБ. Он фактически уже перестал существовать. Казахстан и Средняя Азия стали вместе Центральной Азией и перешли под Китай, под тот же Китай заглядывает уже даже Беларусь, а Армения своё отсутствие в ОДКБ постепенно превращает из де-факто в де-юре.

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ОДКБ, таким образом, превратился для россии в Огромную Дань Китайскому Брату. Но для Китая россия — вовсе не сестра, а бешеная собака, которую он по-хозяйски дрессирует.

Однако же в таком случае китайский хозяин за свою русскую собаку должен и отвечать. Ибо каждый в ответе за тех, кого приручил. Поэтому именно на Китае лежит миссия сделать своего пса по имени мордор безопасным для окружающих.

Так что пусть срочно меняет пуйло на Мишустина — с тем, чтобы именно тот лично занялся дальнейшим ослаблением россии, начав с её капитуляции на украинских условиях. Надеюсь, что именно для этого премьер педерации и был оперативно вызван в КНР.

Иначе — если Китай от своей миссии уклонится, бешеную собаку у него попросту заберут. И усыпят. И останутся у него только останки былого ОДКБ. Отобрал их вовремя, пусть воспитывает правильно. И помнит: у него была собака…