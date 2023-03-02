''Довольно уже прятаться от избирателей'': Порошенко призвал ВР прислушаться к заявлению послов G7

Петр Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов стран G7. Как известно, представители Семерки отметили необходимость вернуть электронное декларирование и восстановить прозрачность работы украинского парламента.

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Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

"Восстановление прозрачности и гласности в работе парламента – достаточно уже скрываться от избирателей. Так же актуально – возвращение публичного декларирования высокопоставленных должностных лиц. А также усиление независимости НАБУ и САП. Равно как и реформирование СБУ", – написал пятый президент.

"Такой должна быть повестка дня ближайшего заседания Верховной Рады, если власть ответственно относится к позиции стран G7. Эти страны – наши ключевые союзники в борьбе с внешним агрессором и в плане внутренних реформ на нашем пути в ЕС", – отметил Порошенко.

"Хорошо, что Симка услышала украинскую оппозицию и гражданское общество и четко сформулировала этот пакет неотложных решений – позиция G7 и "Европейской Солидарности" абсолютно тождественны. Важно теперь, чтобы власть услышала наших главных партнеров. В вопросах, от которых зависят темпы европейской и евроатлантической интеграции, должны быть так же едины, как и в защите страны от российской агрессии. Потому что полная и окончательная победа наша над московией невозможна без членства в ЕС и НАТО",– подчеркнул Петр Порошенко.