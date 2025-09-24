'Доверие между властью и обществом разрушено': The Economist написало о дефиците демократии в Украине и преследовании Порошенко

На четвертом году войны Украина столкнулась с углублением военных, политических и экономических проблем. После атаки на антикоррупционные органы в Украине вспыхнули протесты, которые заставили власть отступить.

Об этом пишет издание The Economist в статье "Украина сталкивается с углублением военных, политических и экономических проблем. Отчет об Украине 2.0". В материале говорится о дефиците демократии в Украине, преследовании политических оппонентов и концентрации власти.

"Доверие между властью и обществом разрушено", – цитирует издание одного из высокопоставленных чиновников.

Протесты у президентского офиса, первые антизеленские демонстрации с начала войны стали поворотным моментом.

"Всегда будет до и после", – говорит другой высокопоставленный чиновник. "Это выявило кризис во власти, панику перед лицом протеста". Это был момент, когда люди остановили злоупотребление властью. Их рукописные плакаты не только дали протестам название – "картонная революция" – но и обвинили тех, кто находился на высшем уровне, в грехах, которые выходили за пределы непосредственного скандала. "Ты не царь", – писал один. "Если бы ты меньше воровал, я бы меньше хоронил своих друзей", – сказал другой.

Избранный в 2019 году с убедительным преимуществом и с полным контролем над парламентом, Зеленский имеет больше формальной власти, чем любой его предшественник. Война позволила ему еще больше централизоваться, а его взлет к статусу культового героя на Западе поощрял высокомерие.

"Зеленский был более демократичным в начале, но все аплодисменты отбросили его в пустоту", – говорит другой инсайдер. "Он начал верить в судьбу". Решения сейчас проходят через все меньший круг доверенных лиц. Главным среди них является Андрей Ермак, его руководитель аппарата, мятежник, чья власть, кажется, не оправдана его опытом или его мандатом неизбранного чиновника. Один бывший министр описывает господина Зеленского и его помощника как "альтер-эго", которые фактически управляют общим президентством.

Власти стали угрожать оппозиционным СМИ и их рекламодателям; развернула судебные преследования против политических оппонентов, включая Петра Порошенко, бывшего президента; и контролировала репрессии со стороны Службы безопасности. Обвинения в связях с Россией являются распространенным инструментом вымогательства. Один промышленник рассказывает о коллеге, которого заставили заплатить 2 миллиона долларов, чтобы избежать такого обвинения.

Многие надеялись, что июльские протесты и вызванный ими разворот президентской власти могут остановить превышение полномочий. События с тех пор свидетельствуют об обратном – отмечает издание и предполагает: сезон скандалов в Украине еще далеко не закончился.