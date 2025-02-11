Достройку ХАЭС критикуют те, кому дешевая энергия в Украине невыгодна, – Зеленский

Достроенная Хмельницкая атомная электростанция позволит Украине даже в зимние месяцы не импортировать электроэнергию. Есть те, кто критикует это решение, однако "это голоса, которым дешевая энергия в нашей стране просто невыгодна".

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Об этом в обращении 11 февраля заявил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что во вторник народные депутаты приняли масштабный проект по расширению энергоблоков №3 и №4. Фактически речь идет о покупке реакторов российского производства из недостроенной болгарской АЭС "Белене".

Зеленский рассказал, что два дополнительных энергоблока на нашей Хмельницкой атомной станции – это более 2 гигаватта электричества для Украины.

"И чтобы было понятно, сейчас, в эти сложные зимние месяцы, мы можем импортировать в Украину от наших соседей примерно такой объем электричества. Наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта.

И обязательно это поможет нам сдерживать рост цен на электричество для людей. И даже по специальным экономическим проектам с нашими партнерами – с Соединенными Штатами, с президентом [Дональдом] Трампом – по специальным ресурсам Украины, добыче и переработке, Украина теперь сможет говорить более уверенно, имея в будущем дополнительный и значительный источник электричества", – отметил глава государства.

"Конечно, есть голоса, которые критикуют. Но это те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна – они свой карман или тех, от кого зависят, наполняют от более дорогой энергии, чем атомная. Есть все эти цифры. Каждый может увидеть и убедиться. Я благодарен депутатам, которые сейчас поддержали энергетическую независимость и промышленное развитие Украины", – подытожил президент.

Напомним, за законопроект №11392 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности", принятый 11 февраля во втором чтении, проголосовал 261 нардеп.

Как ранее писал OBOZ.UA, в вечернем обращении к народу 11 февраля президент Владимир Зеленский также заявил, что Киев уже подготовился к анонсированному визиту американской делегации.

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