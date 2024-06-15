Доставили на фронт техники на 5 млрд 400 млн грн, – Порошенко отчитался о работе своей команды и призвал всех присоединиться к совместной борьбе с врагом
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отчитался о работе своей команды с начала полномасштабного вторжения и напомнил, что выдержать российский удар в этой войне сможем только тогда, когда каждый будет вкладывать максимум сил и ресурсов.
Об этом политик написал в своем Facebook.
"С начала полномасштабного вторжения наша команда не останавливалась ни на минуту. Мы превратились в конвейер, где за одну рабочую неделю успеваем закупить и привезти военным необходимую технику. Запросы от подразделений постоянно растут. Поэтому только и успеваем планировать поездки: Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Донбасс и Юг", – написал Порошенко.
Петр Алексеевич напомнил, что за это время Фонд Порошенко и Справа Громад успели доставить на фронт техники общей суммой на 5 400 000 000, из которых почти 5 миллиардов - его с Мариной Порошенко средства. А 169 305 000 – это сумма их взноса только за последний месяц.
"Война меняется - перечень необходимого тоже. Главный акцент сейчас: дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, фортификации. Поэтому ищем эту технику повсюду, за рубежом и у украинского производителя и закупаем максимально возможные объемы", - подчеркнул лидер "ЕС".
Петр Порошенко перечислил, что за последние 30 дней успели передать:
4 000 FPVшок разных модификаций и столько же аккумуляторов для них
804 шины на разные типы грузовиков
254 "Ванильные сахарки"
210 генераторов
207 Mavic 3
48 штук окопного РЭБа "Шатро"
45 Mavic 3T
27 квадроциклов
12 зарядных станций Bluetti
8 экскаваторов
8 Starlink
7 стирально-душевых комплексов
6 моторных лодок
4 грузовика DAF
2 автобуса
2 командно-штабные машины
2 грузовика DAF YA
Порошенко подчеркнул, что один из самых главных проектов — комплекс радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ", в разработку и изготовление которого Фонд вложил уже 200 000 000 гривен. Теперь около 30 единиц защищают жизнь наших воинов по всей линии фронта.
Порошенко подчеркнул, что его команда не планирует сбавлять темп — помогать армии до тех пор, пока потребуется.