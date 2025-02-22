'Должны помнить причины': Канада выступает против возвращения России в G7

Канада, председательствующая в "Группе семи", выступает против возвращения страны-агрессора РФ в "большую семерку". Напротив, в G7 должны помнить, из-за чего Россия была исключена из группы и усилить поддержку Украины, а также "продолжать давить на агрессора".

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Об этом на Киевском форуме безопасности заявила посол Канады Наталья Цмоць. Именно так она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, который назвал исключение России из организации "ошибкой".

"Я думаю, мы все должны помнить причины, по которым Россия была исключена из этой группы. Это было в 2014 году после аннексии Крыма, и я вижу, что условия не изменились. Канада не готова к изменению членства в G7 и будет настаивать на своем", – в частности, сказала госпожа Цмоць.

По ее словам, "Украина все еще в большой степени в центре приоритетов Группы".

Канадская чиновница отметила, что G7 важно работать вместе над усилением поддержки Украины и "продолжать давить на Россию". Это в первую очередь предполагает ужесточение санкций и перекрытие путей для их обхода.

"Мы четко указали, что это два способа, как "Группа семи" будет работать над разрешением ситуации. Но очень важно, что Группа продолжает мощно поддерживать Украину, и в плане двусторонних отношений для нас ничего не изменилось", – добавила госпожа Цмоць.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 13 февраля американский лидер Трамп заявил, что намерен работать над тем, чтобы Россия снова присоединилась к "Группе семи". Он назвал ошибкой то, что Россию исключили из Группы.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сегодня "невозможно представить" возвращение России в G7. Он подчеркнул, что Группа представляет клуб наиболее развитых демократий, тогда как Россия "ведет себя все меньше и меньше как демократия".

Аналогичные заявления сделали и должностные лица ряда других стран Группы.

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