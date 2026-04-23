'Должны объединиться': Буданов назвал красную линию для Украины в вопросе Донбасса

Украина не рассматривает никаких вариантов уступок в вопросе Донбасса и не собирается отдавать свои территории. Ключевым принципом остается сохранение территориальной целостности и решение, которое будет отвечать интересам украинцев.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов на 18-м Киевском Форуме Безопасности. Он также сказал, что необходимо для выживания государства.

Ничего не отдаем

Буданов четко очертил позицию Украины, назвав красную линию по Донбассу. По его словам, никаких компромиссов по территориям Донецкой и Луганской областей не будет.

"Красная линия проста и всем понятна — ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался", — подчеркнул он.

Он также добавил, что Украина имеет собственное видение решения ситуации на Донбассе, которое прежде всего отвечает национальным интересам.

"Относительно Донбасса – мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей", – подчеркнул глава ОП.

Сила Украины – в единстве

Кирилл Буданов подчеркнул, что позиция Украины на международной арене напрямую зависит от ее внутренней устойчивости. По его словам, наше государство находится в состоянии, что когда оно будет слабым, с ним просто не будут считаться.

Он отметил, что главная внутренняя сила страны – это единство общества, способность сопротивляться и сохранять устойчивость, а внешняя – работа с партнерами.

Глава ОП подчеркнул, что без внутреннего единства даже значительная военная помощь не даст результата.

"Если мы будем разобщены изнутри, все остальное теряет всякое значение. Нам можно забросить сюда миллионы танков и дронов, но без единства это не будет работать", — заявил он.

Буданов призвал украинцев объединиться ради выживания государства, и добавил, что "других вариантов не будет".

"Сейчас мы все должны объединиться вокруг четкой вертикали, которую возглавляет президент Украины. Все остальное приведет к катастрофе", – подчеркнул Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины полный выход из Донецкой и Луганской областей будет стратегическим проигрышем. В случае реализации такого сценария там останутся наши фортификации и линия обороны.

