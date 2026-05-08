'До Запорожья – 30 километров': Веселовский объяснил, почему не стоит рассчитывать на 'мир из-за усталости' России

Бывший посол Украины в Европейском Союзе Андрей Веселовский заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на так называемый "мир из-за усталости" Москвы. По его словам, если армия России подойдет к Запорожью на 10 километров, то усиленные атаки по городу вызовут сильный психологический эффект.

Видео дня

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он добавил, что Россию вполне устраивает короткие продвижения ценой больших потерь.

"Мира из-за усталости" не будет

По его словам, Москва способна в таком темпе воевать 10 лет, а Киеву с этим весьма трудно.

"До Запорожья – 30 километров. Если останется 10, то дроны, в том числе на оптоволокне, смогут фактически парализовать город. Представьте психологический эффект от разрушения Запорожья – и для Украины, и для Европы. Именно поэтому не стоит рассчитывать на "мир через усталость". Надо рассчитывать на нормальную мобилизацию и системное упорядочение Вооруженных сил Украины", – заявил Веселовский.

Из-за войны США против Ирана, как добавляет дипломат, американский фактор ослаб в контексте войны России против Украины. В то же время президент США Дональд Трамп не рассчитывал достичь перемирия, а главе Кремля Владимиру Путину нужно было лишь показать себя миротворцем.

"Он не собирался прекращать войну. Даже если бы Украина сказала: "Да, мы соглашаемся", поэтому ни одна российская РСЗО не замолчала бы, и ни одно наступление под Запорожьем или Харьковом не остановилось бы. Все продолжалось бы так же. Но Путину было важно продемонстрировать свое "миролюбие" для Трампа и его окружения. Еще раз создать впечатление, что Россия якобы стремится к миру, а Украина – это коррумпированная и проблемная сторона", – говорит он, добавив, что в целом этой цели глава Кремля достиг.

Веселовский также отметил, что Москву не интересуют вообще заявления Киева, потому что кремлевский режим не признает субъектность Украины. Поэтому, по его мнению, Россия не приняла украинское предложение о прекращении огня.

"Для Путина Украины принципиально не существует как отдельный субъект. Ее голос не имеет значения. Для Трампа это не настолько радикально, потому что в его окружении есть люди, которые напоминают о позиции Украины. Есть общественное мнение, есть европейцы. Но для Путина никакие предложения из Украины априори не могут быть приняты, потому что он не признает самого права Украины говорить от своего имени", – говорит он.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, что стоит за предложениями Путина по "перемирию" на 9 мая и угрозами Украине. Он считает, что заявления Кремля имеют скорее пропагандистский и шантажный характер, чем реальный мирный смысл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!