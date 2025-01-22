'До мира еще далеко': Шольц заявил, что Германия с союзниками в ближайшее время обсудит гарантии безопасности для Украины

Западные союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины. Такие действия нужны для мирного будущего, однако до окончания войны еще далеко.

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Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью медиагруппе Funke. Он отметил, что Украине также нужна сильная армия.

"Во-первых, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда мы все равно должны обеспечить безопасное будущее Украины", – отметил немецкий канцлер.

По его словам, следующим шагом станет обсуждение гарантий безопасности для Украины, а также поддержка сильной армии, которую союзники будут продолжать оснащать.

"Ведь через головы украинского народа ничего не решается. И до мира нам еще далеко", – резюмировал Шольц.

Напомним, в конце декабря канцлер Германии заявил, что прекращение войны в Украине возможно при условии, если у Киева будет необходимая военная сила. У Шольца сложилось такое впечатление, что президент США Дональд Трамп тоже в этом уверен.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Шольца, диктатор РФ Владимир Путин потерпел провал в Украине по всем направлениям. НАТО стало сильнее, несмотря на то, что он хотел его ослабить, Украина находится на пути в ЕС и имеет сильную армию. Также идет работа над подготовкой почвы для справедливого и устойчивого мира.

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