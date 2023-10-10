До 8 ноября мы должны сделать все, чтобы даже скептики поддержали членство Украины в ЕС, – Порошенко

Находящийся с визитом в Брюсселе Петр Порошенко сообщил, что 8 ноября Еврокомиссия примет рекомендации по началу переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе. Пятый президент подчеркнул: до этого времени нужно сделать все, чтобы даже те европейские политики, которые скептически настроены по поводу членства Украины, признали наш прогресс.

Об этом Порошенко сказал в комментарии журналистам.

Порошенко обсудил процесс подготовки к предвступительным переговорам во время встреч с Еврокомиссаром Оливером Варгеи, Генеральным директором Еврокомиссии по соседству и расширению Гертом Купманом, а также с депутатами Группы друзей Украины в Европарламенте. Пятый президент также подчеркнул, что Украине нужно полноценное членство, а не какой-нибудь второстепенный вариант.

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"Мы делаем все возможное для того, чтобы Украина держалась очень высоко в повестке дня. Мы очень подробно обсудили, что нам нужно успеть до решения Еврокомиссии по рекомендации Европейского Совета до начала переговоров о вступлении в ЕС. Решение по этим переговорам будет принято 8 ноября". И до 8 ноября мы должны сделать все еще огромную домашнюю работу», – говорит Порошенко.

"Мы должны завершить принятие закона о PEP, мы должны доработать санкции по электронным декларациям, мы должны завершить ситуацию с защитой демократии и свободы слова. Есть ряд вещей, которые нам нужно усовершенствовать, в том числе по национальным меньшинствам. Чтобы мы фактически в ежедневном режиме координировали, что именно нужно успеть до 8 ноября, что нужно успеть до решения в декабре Европейского Совета. Это позволит Украине начать переговоры о вступлении", – убежден Порошенко.

Разговор с Еврокомиссаром Варгеи был максимально конкретным, говорит Порошенко.

"Основные направления также нами были определены. Это и верховенство права, это права человека, это свобода медиа, это и независимость антикоррупционных органов. Я хочу, чтобы все понимали: 7 критериев, которые президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен озвучила, это для получения статуса кандидата. А вот для начала переговоров нам нужно, чтобы Украина была готова. И нам нужно убедить даже скептиков, что останавливать Украину на этом процессе мы не дадим, и мы качественно выполним свою домашнюю работу", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что в Европарламенте готовится большая резолюция, в которую будут включены украинские вопросы.

"Мы договорились начать работу по созданию позиции, которая будет называться "специальный представитель", который будет иметь такую же сферу ответственности, как у наших американских партнеров госпожа Прицкер. То есть специальный представитель по восстановлению, восстановлению и конфискации российских активов", - сообщил Петр Порошенко .

Координация с ЕС для нас жизненно важна – отмечает пятый президент.

"Это финансовые ресурсы, которые измеряются сотнями миллиардов евро, должны поступить в Украину для того, чтобы мы восстановили страну после ужасной агрессии", - пояснил Порошенко.

"Парламент Украины сейчас имеет огромную и ответственную миссию. Именно в руках парламента находится значительный процент судьбы европейского будущего Украины. А нам? Нам нужно работать", – резюмировал Порошенко.