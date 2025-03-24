Дипломатия с Москвой должна быть подкреплена огнем, санкциями и давлением: в МИД отреагировали на обстрел Сум

Вместо пустых заявлений о мире страна-агрессор РФ должна прекратить бомбардировку Украины. Любая дипломатия с Москвой должна быть подкреплена огнем, санкциями и давлением.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя российский ракетный удар по Сумам 24 марта. Вследствие этого обстрела были повреждены жилые дома, школу и больницы, пострадали 74 человека, среди которых 13 детей.

Сибига указал, что Москва "говорит о мире, нанося жестокие удары по густонаселенным жилым кварталам крупных городов Украины".

Министр подчеркнул, что во время "очередной ужасной российской бомбардировки центра Сум пострадали десятки мирных жителей, среди которых много детей".

"Вместо того чтобы делать пустые заявления о мире, Россия должна прекратить бомбардировки наших городов и прекратить войну против мирного населения. Любая дипломатия с Москвой должна быть подкреплена огнем, санкциями и давлением", - подытожил глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, около 14 часов в понедельник, 24 марта, войска России нанесли ракетный удар по Сумам. Предварительно, враг применил баллистику. В результате атаки повреждены многоэтажки и школа, детские лечебные заведения. Ранения получили 74 человека, среди которых 13 детей.

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