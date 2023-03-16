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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик

Блог | Депутаты-защитники "русского мира" сорвали принятие Закона об ответственности за украинофобию

Депутаты-защитники 'русского мира' сорвали принятие Закона об ответственности за украинофобию

Україна, яка воює із російською ордою країни-терориста військового злочинця Путіна ДОСІ законодавчо не визначила поняття "УКРАЇНОФОБІЯ" та не передбачила відповідальності за неї. Тож і досі за публічне приниження України, українців, нашої національної історії, мови та культури НІЧОГО, їм-УКРАЇНОЖЕРАМ, за це нічого НЕ ЗАГРОЖУЄ!

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Нагадаю, що від 2014 року у воюючій Україні активно обговорюється питання про необхідність узаконення відповідальності за УКРАЇНОФОБІЮ (УКРАЇНОНЕНАВИСНИЦТВО). Наша команда "Рідної країни" ще в 2021 році зареєструвала Петицію до Президента щодо невідкладного внесення до Верховної Ради законопроекту "Про запобігання та протидію УКРАЇНОФОБІЇ (україноненависництва).Проте, влада і більшість українців вважали тоді більш актуальними завданнями для Держави будівництво доріг, а для себе - підготовку до святкових весняних шашликів.

Тож лише після перших місяців великої війни з путінської росією, 5 квітні 2023 року, з‘явився законопроект про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" за авторства Федора Веніславського та інших. Законопроект задумувався для дерусифікації та деколонізації топонімії, проте вже до 2 читання там появилися низка нових важливих норм, в тому числі і визначення УКРАЇНОФОБІЇ та відповідальності за її прояви. Так у статті 2 йшлося про те, що "українофобія - дискримінаційні дії, публічно висловлені заклики, в тому числі в засобах масової інформації, у літературних та мистецьких творах, що заперечують суб‘єктність Української держави, української нації, боротьбу проти підкорення, експлуатації та асиміляції Українського народу, а також правомірність захисту політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитку української національної державності, науки, культури, зневажають питомі етнокультурні ознаки українців, ігнорують українську мову та культуру".

Депутаты-защитники ''русского мира'' сорвали принятие Закона об ответственности за украинофобию
Депутаты-защитники ''русского мира'' сорвали принятие Закона об ответственности за украинофобию

Проте, під час розгляду цього Законопроекту в другому читанні відомий українофоб Бужанський за підтримки фанатів "Руського міра", які досі зберігають мандати НАРОДНИХ депутатів УКРАЇНИ, ЗІРВАВ ухвалено Закону в цілому. Він запропонував підтвердити голосуванням норми статті 5 про заборону використання та пропаганди символіки російської імперської політики і це рішення зібрало лише 225 голосів?! Не підтримали цієї антиімперської норми майже 100 депутатів із "Слуги народу" та практично всі "хороші медведчукісти-путінці"!

Тож вкрай актуальний законопроект відправили на повторне друге читання.

З огляду на цю історію в мене запитання до керівництва Держави і Верховної Ради:

оце так допомагають Вам боротися із "Руськім міром" депутат із "Слуги народу" україножер Бужанський і майже 40 "хороших депутатів" із забороненої партії слуг Путіна-Медведчука?!

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