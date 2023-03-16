Україна, яка воює із російською ордою країни-терориста військового злочинця Путіна ДОСІ законодавчо не визначила поняття "УКРАЇНОФОБІЯ" та не передбачила відповідальності за неї. Тож і досі за публічне приниження України, українців, нашої національної історії, мови та культури НІЧОГО, їм-УКРАЇНОЖЕРАМ, за це нічого НЕ ЗАГРОЖУЄ!

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Нагадаю, що від 2014 року у воюючій Україні активно обговорюється питання про необхідність узаконення відповідальності за УКРАЇНОФОБІЮ (УКРАЇНОНЕНАВИСНИЦТВО). Наша команда "Рідної країни" ще в 2021 році зареєструвала Петицію до Президента щодо невідкладного внесення до Верховної Ради законопроекту "Про запобігання та протидію УКРАЇНОФОБІЇ (україноненависництва).Проте, влада і більшість українців вважали тоді більш актуальними завданнями для Держави будівництво доріг, а для себе - підготовку до святкових весняних шашликів.

Тож лише після перших місяців великої війни з путінської росією, 5 квітні 2023 року, з‘явився законопроект про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" за авторства Федора Веніславського та інших. Законопроект задумувався для дерусифікації та деколонізації топонімії, проте вже до 2 читання там появилися низка нових важливих норм, в тому числі і визначення УКРАЇНОФОБІЇ та відповідальності за її прояви. Так у статті 2 йшлося про те, що "українофобія - дискримінаційні дії, публічно висловлені заклики, в тому числі в засобах масової інформації, у літературних та мистецьких творах, що заперечують суб‘єктність Української держави, української нації, боротьбу проти підкорення, експлуатації та асиміляції Українського народу, а також правомірність захисту політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитку української національної державності, науки, культури, зневажають питомі етнокультурні ознаки українців, ігнорують українську мову та культуру".

Проте, під час розгляду цього Законопроекту в другому читанні відомий українофоб Бужанський за підтримки фанатів "Руського міра", які досі зберігають мандати НАРОДНИХ депутатів УКРАЇНИ, ЗІРВАВ ухвалено Закону в цілому. Він запропонував підтвердити голосуванням норми статті 5 про заборону використання та пропаганди символіки російської імперської політики і це рішення зібрало лише 225 голосів?! Не підтримали цієї антиімперської норми майже 100 депутатів із "Слуги народу" та практично всі "хороші медведчукісти-путінці"!

Тож вкрай актуальний законопроект відправили на повторне друге читання.

З огляду на цю історію в мене запитання до керівництва Держави і Верховної Ради:

оце так допомагають Вам боротися із "Руськім міром" депутат із "Слуги народу" україножер Бужанський і майже 40 "хороших депутатів" із забороненої партії слуг Путіна-Медведчука?!