Депутаты Рады поддержали законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ: подробности

19 октября депутаты Верховной Рады большинством голосов в первом чтени поддержали законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с Россией и ее пропагандистскими нарративами. Наиболее известной и распространенной в Украине общиной верующих, подпадающий под этот закон, станут конечно представители Московского патриархата.

Трансляцию заседания нардепов вели на телеканале Рада. За принятие документа проголосовали 267 народных избранников.

"Пока что законопроект принят только в первом чтении. Дальше будут прилагаться правки и рассмотрение во втором чтении, но точно не сегодня", – прокомментировал несомненно историческое событие народны депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко.

Напомним, еще месяц назад в парламенте не хватало голосов для принятия этого документа. Тогда спикер Рады Руслан Стефанчук раскритиковал коллег за лояльность церкви под влиянием ФСБ РФ и даже намекнул, что среди нардепов есть ее приверженцы и адепты.

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Как сообщалOBOZ.UA, на временно захваченных территориях Украины войска РФ продолжают ущемлять религиозные общины. Тех священников, которые отказываются идти на сотрудничество, заменяют на тех, кого присылают из России.

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