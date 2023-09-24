В Верховной Раде нет голосов для запрета УПЦ МП: Стефанчук намекнул на лбу 'попов этой церкви' в парламентских фракциях

Украинские депутаты не желают запрещать в стране УПЦ МП. В Верховной Раде нет голосов для этого. Следовательно, председатель Рады Руслан Стефанчук намекнул на лбу "попов этой церкви" в парламентских фракциях.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода. Он акцентировал, что глава парламента не влияет на повестку дня (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мне очень странно, что в Верховной Раде нашлось 125 человек, никогда не читавших книгу, которая называется "Регламент Верховной Рады Украины". Потому что в этой небольшой книге, которую можно за 4 года осилить народному депутату, четко указано, что я как председатель Верховной Рады не влияю на повестку дня. Повестка дня формируется исключительно согласительным советом", – сказал Стефанчук, отвечая на вопрос о сборе подписей в парламенте в День независимости Украины.

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Он подчеркнул, что парламент – это механизм, принимающий решение коллективно.

"И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта, выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", - продолжил глава парламента.

Вместе с тем он добавил, что пока не уверен, что в Верховной Раде не будет 226 голосов на запрет УПЦ МП.

"Я очень хочу верить в то, что я увижу 226 голосов. Но пока идет внутренняя дискуссия, потому что дискуссия проходит не только внутри "Слуги народа", а проходит в том числе в пределах других партий, позиционирующих себя как очень патриотические", – сказал Стефанчук.

А еще – он раскрыл, что в некоторых фракциях до сих пор есть священники МП.

"А зачем далеко ходить, если даже во фракции, о которой мы говорим, есть ли нынешние или бывшие попы этой церкви, будем откровенны. Поэтому только будет 226, я думаю, согласительный совет примет решение о включении этого законопроекта в повестку дня" , – отметил Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 66% украинцев выступают за полное запрещение деятельности УПЦ МП в Украине. Еще 19% поддерживают подход, не предусматривающий полного запрета, однако они поддерживают идею установления госконтроля.

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