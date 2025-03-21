Важко себе тримати в руках.

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Емоції розривають…

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Повертаючись з могили Олександра Цебрія - свого друга, мера Умані, Героя України (посмертно 2024 рік), думаю, що зараз коїться.

Саня був справжнім патріотом, добровольцем, йшов в самі запекли бої. Все життя він боровся за місцеве самоврядування, за демократію, європейську Україну.

І що я бачу в новинах - Парламент планує схвалити в цілому законопроект 4298 імені Безгіна!

Це той нардеп від Слуг, що підозрюється в держзраді за інформацією ЗМІ.

Це той самий нардеп, який активно просував в Раді пограбування мешканців Дніпра, Львова і ще майже 200 великих та малих громад зі всієї України.

І це ж саме він в інтервью "Лівому берегу"назвав себе "пасивним членом партії".

А зараз парламент біжить голосувати його законопроект 4298, який:

-за кошти платників податків створює 27-й безконтрольний орган контролю! ( ми що вже, повністю дронами і снарядами забезпечені, не вистачає тільки контролерів? )

-запроваджує систему безвідповідальності та хаосу на всіх рівнях публічної влади. ( вчителю в школі чи вихователю в садочку не вистачає ще одного ревізора? )

- ігнорує висновки Конгресу Ради Європи щодо професійної і прозорої публічної служби.

4298 пропонує за кошти кожного громадянина України фінансувати тих, хто матиме право зупиняти рішення, схвалені для цих же громадян!

Зупинка без суду рішень місцевої влади може стосуватись рішень бюджетів шкіл, ліквідації наслідків обстрілів, допомоги ветеранам, нашим військовим… - обґрунтування потрібно буде оскаржувати в судах роками.

Цей проект добрий лише для двох категорій людей - хто хоче тиснути на працюючих і хто не хоче нічого робити!

Зате, який благородний привід схвалення 4298 - Ukraine Facility, начебто європейська інтеграція.

Але, як завжди у "слуг народа", це ПОВНА БРЕХНЯ, бо в 4298 і не пахне децентралізацію та виконанням вимог Євросоюзу.

Зате є в 4298 повністю моск@льск@ модель генерал-губернаторства та нквдшна відраза до справедливого суду…

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То за що ми тоже боремось?

Точно не за те, щоб такі "пасивні члени партії" брехали Президенту, Уряду, європейським партнерам і просували російські наративи в наше законодавство, позбавляючи наших громадян права на якісні послуги і справедливий суд.

Вихід є - відхилити 4298 і швидко схвалити 13124 авторства всіх політичних сил Парламенту.

…

Це і буде про справжню єдність в умовах війни, про європейські цінності, про Ukraine Facility, про відповідальність публічної влади, про демократичну Україну, за яку Героїчно загинув Олександр Цебрій і кожен день помирають наші хлопці та дівчата на фронті та в тилу…

…

P.S.А для тих, хто полюбляє історію як і я, нагадую, що префекти це продукт жорсткої централізованої монархії.