Депутаты 'Евросолидарности' заблокировали работу Верховной Рады: что требуют нардепы

Фракция "Европейская солидарность" заблокировала президиум Верховной Рады с требованием ответственности членов СНБО за решение о санкциях против Петра Порошенко. Нардепы требуют внести в повестку дня и ряд других вопросов, важных для национальной безопасности Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".

"Незаконное, антиконституционное решение, просто "по беспределу", – только потому, что кому-то так захотелось. Это очень опасно, когда человек, обладающий огромной властью, делает что ему захочется. Потому что сегодня это касается Порошенко, а завтра может коснуться других политических сил, а послезавтра это будет касаться каждого гражданина", – говорит сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Стефанчук должен открыть закон о санкциях, прочитать, что закон не применяется к гражданам Украины, кроме случаев непосредственного участия в терроризме. Следовательно, этот закон никак не мог касаться Петра Порошенко. Глава ВР сознательно нарушил закон, сознательно нарушил конституционные права гражданина Украины Петра Порошенко. Очень плохо, что они еще и хвастаются. Очень плохо, когда во главе государства стоят люди, которые просто не знают или, еще хуже того, знают, сознательно искажают и нарушают украинский закон", – говорит народный депутат Ростислав Павленко.

"Этот парламентский кризис является следствием совершенно бессмысленных, мелочных, эгоистических действий Зеленского. Вместо того чтобы готовиться к сверхсложным переговорам в ситуации, когда Украину исключают из переговорного процесса, разрушается принцип "Ничего об Украине без Украины", когда, наоборот, нужно максимальное единство власти, оппозиции и всего общества, Зеленский устраивает внутренние дрязги", – констатирует Владимир Арьев.

"Нам не стыдно перед украинским народом. Мы не допустили потери государственности в 2014–2019 годах, мы не допустили полномасштабного вторжения. Я входила в переговорную группу в Минске, и у меня была директива от Порошенко – не допустить полномасштабного вторжения. Защитить Украину. Нам это удалось. Мы благодарны ВСУ, которые с 2014 года на своих плечах держат государственность. Мне стыдно сегодня за команду Зеленского, которая вместо того, чтобы объединять страну перед столь тяжелыми вызовами, ее просто раздирает, дарит такой подарок Путину", – говорит сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Вместо того чтобы показать единство позиции всех украинских президентов – Ющенко, Порошенко, Зеленского – по ключевым вопросам нашей территориальной целостности и суверенитета, мы видим, что Зеленский не может успокоиться и живет уже выборами, а не войной. А последние его заявления из серии "я обвиняю Порошенко в госизмене, потому что именно так звучат санкции СНБО, но если он отдаст деньги, то я передумаю" – извините, это рэкет", – отметила Геращенко.